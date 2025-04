Dazi, media: la Cina rimanda negli Usa i Boeing | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua la guerra commerciale dopo la decisione di Donald Trump di imporre dazi agli altri Paesi e in particolare alla Cina. Pechino non sta a guardare e in queste ore ha rimandato negli Stati Uniti i Boeing che le compagnie aeree avevano in consegna. Intanto, dopo la visita in Italia, iI vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato in India dove incontrerà il premier Narendra Modi e cercherà un accordo commerciale.

6.44 - Media, la Cina rimanda negli Usa gli aerei Boeing

Le compagnie aeree cinesi hanno iniziato a rispedire gli aerei Boeing negli Usa, con un 737 Max atterrato sabato a Seattle presso l'hub del gruppo. Lo riporta la Fox, citando Reuters, secondo cui il primo rientro è avvenuto dopo che la Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare altre consegne di aerei Boeing, nell'ambito delle ritorsioni di Pechino contro i dazi Usa saliti al 145% sull'import dei beni made in China. Tuttavia, tre 737 Max 8, in preparazione al centro Boeing di Zhoushan per due vettori aerei cinesi, sarebbero stati richiamati negli Usa la scorsa settimana, secondo l'agenzia di news The Air Current.

4.17 - Borsa di Tokyo, apertura in ribasso (-0,68%)

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che temono ulteriori avvicendamenti sul commercio globale, mentre vanno avanti le trattative per trovare un punto di accordo sui dazi imposti dall'amministrazione Trump.

In apertura il Nikkei segna una flessione dello 0,68%, a quota 34.495,31, e una perdita di 234 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la rivalutazione sul dollaro a 141,30, mentre è stabile sull'euro, a un valore di 162,10.