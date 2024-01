L'economia tedesca si ferma, la Germania è in recessione: cosa succede ora

Brusca frenata per l’economia tedesca. Nel 2023, il Pil (prodotto interno lordo) della più grande economia europea è calato dello 0.3%, piagato dall’aumento dei costi dell’energia, dai tassi di interesse alti e dal rallentamento della domanda estera, tutti fattori che hanno indebolito l’industria, le esportazioni e i consumi privati. “ Lo sviluppo economico complessivo in Germania ha vacillato nel 2023, in un contesto che continua ad essere segnato da molteplici crisi ”, ha dichiarato Ruth Brand, presidente dell’ufficio federale di statistica Destatis. “ Nonostante il recente calo, i prezzi sono rimasti elevati in tutte le fasi del processo economico e hanno frenato la crescita ”.

Grazie alla revisione al rialzo del Pil del terzo trimestre da -0.1% allo 0%, il Paese ha evitato la recessione tecnica, ovvero sei mesi consecutivi in contrazione, ma la situazione è preoccupante se paragonata alla crescita dell’1.8% del 2022 e alla media degli Stati europei (+0.6% secondo i dati della Commissione). Il quadro è però leggermente migliore rispetto alle previsioni del governo di Berlino e del Fondo monetario internazionale, che stimavano un calo rispettivamente dello 0.4% e dello 0.5%. L’Fmi ha comunque affermato che la Germania è stata la peggiore tra le grandi economie, che nel 2023 sono cresciute in media dell’1.5%. Tutti gli indicatori sono in calo, a cominciare dai consumi delle famiglie (-0.8%), dal valore aggiunto lordo del settore manifatturiero (-2%) e dalla spesa pubblica (-1.7%), ridottasi a causa dell’eliminazione graduale delle misure adottate durante il periodo della pandemia. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), la crescita della Germania dovrebbe risalire di 0.6 punti percentuali nel 2024, ma diversi analisti hanno rivisto le loro previsioni al ribasso da quando la Corte federale ha dichiarato incostituzionale il trasferimento al Fondo per il clima e la trasformazione (Ktf) dei 60 miliardi di euro stanziati dall’esecutivo per far fronte alla crisi del Covid e non spesi.