Il Milton Friedman International Prize 2025 al presidente Edmundo Gonzalez Urrutia

L’Istituto Milton Friedman, Il Tempo e Students for Liberty annunciano ufficialmente la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Milton Friedman 2025 a Edmundo González Urrutia, Presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Il prestigioso riconoscimento, dedicato alla promozione della libertà, del libero mercato e dei diritti fondamentali, verrà assegnato nel corso di un evento pubblico che si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma.



A presentare l’incontro sarà Daniele Capezzone, Direttore del quotidiano “Il Tempo”. Il Premio Internazionale Milton Friedman rappresenta un momento di alto rilievo culturale e politico, volto a celebrare personalità che si distinguono per il loro contributo alla difesa dei valori liberali e all’avanzamento della libertà individuale ed economica nel mondo.

Il Premio assume oggi un significato ancora più simbolico e storico, proprio considerando l’attuale situazione in Venezuela e la dinamica internazionale in costante evoluzione. L’evento è aperto al pubblico, ma i posti sono in esaurimento. Per accrediti stampa scrivere a: istitutofriedman@gmail.com