Liquidazione per il gigante delle costruzioni: nuova grana per la Cina

Dopo Evergrande è il turno di Country Garden. Quest'ultimo, il più grande costruttore immobiliare privato cinese, si trova ad affrontare un'istanza di liquidazione presentata a Hong Kong da un creditore. Una società chiamata Ever Credit Ltd ha intentato una causa per il mancato pagamento di un prestito a termine dal valore di 204,5 milioni di dollari. La prima udienza del caso è prevista per il 17 maggio, anche se Country Garden, in default in ottobre sul suo debito estero, ha affermato che " si opporrà risolutamente " alla petizione.

Un altro colosso immobiliare nel mirino

La petizione contro Counry Garden, presentata come detto da un finanziatore che chiede il rimborso di un prestito, è arrivata settimane dopo che l'Alta Corte di Hong Kong aveva accolto una richiesta simile contro Evergrande, che ha più di 300 miliardi di dollari di debiti, dando il via alla liquidazione delle attività e alla sostituzione del management. La firmataria Ever Credit Limited è una società di prestito di denaro autorizzata controllata da Kingboard Holdings, società quotata a Hong Kong.

Lo scorso ottobre, Kingboard aveva rivelato che Country Garden non era riuscita a rimborsare a Ever Credit circa 204 milioni di dollari, derivanti da un prestito di 220 milioni di dollari. Il titolo Country Garden è sceso dell'11% dopo la diffusione della notizia. " La società intende continuare a comunicare in modo proattivo e a lavorare con i suoi creditori offshore sul suo piano di ristrutturazione, con l'obiettivo di annunciare i termini al mercato non appena possibile ", ha fatto sapere il colosso immobiliare cinese. Country Garden ha contratto debiti stimati a giugno in 1,36 trilioni di yuan (191 miliardi di dollari).

Cosa succede in Cina

In attesa di capire cosa accadrà a Country Garden, Evergrande è stata condannata alla liquidazione da un tribunale di Hong Kong. In quel caso sono stati nominati liquidatori per esaminare la posizione finanziaria complessiva della società e identificare potenziali strategie di ristrutturazione. Ciò potrebbe includere il sequestro e la vendita di beni, in modo che i proventi possano essere utilizzati per ripagare i debiti in sospeso. Tuttavia, il governo cinese potrebbe essere riluttante ad assistere all'interruzione dei lavori per lo sviluppo immobiliare in Cina, dove molti cittadini stanno aspettando gli appartamenti che hanno già pagato.

Succederà qualcosa di simile anche a Country Garden? " Crediamo che la società lancerà un piano di ristrutturazione del debito offshore il prima possibile per respingere la richiesta di liquidazione e saldare i debiti inadempienti ", ha dichiarato Jason Sze della società di iFAST Financial alla Bbc. I problemi nel mercato immobiliare cinese stanno avendo un impatto notevole sulla Cina stessa, visto che il settore rappresenta un terzo dell'economia del Dragone.

L'immobiliare cinese, peraltro, si trova ad affrontare una grave stretta finanziaria dal 2021, e cioè da quando le autorità hanno introdotto misure per frenare l’importo che le grandi aziende immobiliari potevano prendere in prestito. Da allora, negli ultimi anni, diversi grandi nomi hanno alzato bandiera bianca o sono finiti in difficoltà. Come Evergrande e Country Garden.