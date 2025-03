In Spagna il sito del suv Leapmotor

Ascolta ora 00:00 00:00

Leapmotor, la casa automobilistica cinese entrata nella galassia Stellantis, produrrà con tutta probabilità il suo primo Suv elettrico per l'Europa in Spagna. Per il modello B10, dunque, in pole position ci sarebbe il sito di Saragozza, dove già nasce la nuova Lancia Ypsilon. Secondo Stellantis, questo Suv farà da esempio su come è possibile rendere i veicoli elettrici hi-tech e convenienti anche fuori dalla Cina. A parlarne è l'agenzia Reuters. In un primo tempo era stato preso in considerazione lo stabilimento di Tychy, in Polonia. La bocciatura è arrivata, su disposizione di Pechino, nel momento in cui la Polonia ha detto sì ai dazi sull'import di auto elettriche dalla Cina. E l'Italia?

Nodo dazi a parte, il capo del mercato europeo di Stellantis,

Jean-Philippe Imparato (in foto), nella recente audizione alla Camera aveva messo il dito nella piaga: «Produrre una macchina in Spagna ci costa 516 euro, farla in Italia 1.414 euro, tra caro energia e costo del lavoro».