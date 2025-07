Il testo integrale della lettera di Trump all'Ue

Cara signora presidente, è un grande onore per me mandarle questa lettera, che dimostra la forza e l'impegno verso la nostra relazione commerciali, e il fatto che gli Stati Uniti d'America abbiano deciso di continuare a lavorare con l'Unione europea, anche se noi abbiamo uno tra i nostri più grandi deficit commerciali con voi. Nonostante ciò, abbiamo deciso di continuare, ma solo con commercio più onesto e bilanciato. Per questo, vi invitiamo a partecipare alla straordinaria economia degli Stati Uniti, di gran lunga il primo mercato del mondo. Abbiamo avuto anni per discutere il nostro rapporto commerciale con l'Unione europea, e abbiamo concluso che dobbiamo lasciarci alle spalle questi persistenti e consistenti deficit commerciali di lungo corso, generati dalle vostre politiche tariffarie e non-tariffarie, e dalle vostre barriere commerciali. Il nostro rapporto è stato, sfortunatamente, tutt'altro che reciproco. A partire dal 1° agosto 2025, imporremo all'Unione europea solamente una tariffa doganale del 30% sui prodotti Ue spediti negli Stati Uniti, separata da tutte le tariffe settoriali. Le merci che inviate tramite Paesi terzi per eludere una tariffa maggiore saranno soggetti a quella tariffa maggiore. Vi prego di capire che il numero "30%" è ben al di sotto di quello che servirebbe per eliminare la disparità del deficit commerciale che abbiamo con l'Ue. Come sapete, non saranno imposti dazi se l'Unione europea, o compagnie europee, decideranno di costruire o produrre merci all'interno degli Stati Uniti e, a tal proposito, faremo di tutto per ottenere i via libera in tempi brevi, in modo professionale e regolarmente. In altre parole, nel giro di settimane.

L'Unione europea garantirà agli Stati Uniti un completo accesso al mercato aperto, senza l'imposizione di tariffe sui nostri prodotti nel tentativo di ridurre il deficit commerciale. Se per qualunque ragione deciderete di alzare le tariffe e adottare misure di ritorsione, qualunque sia il numero a cui deciderete di portarle, esso sarà aggiunto al 30% imposto da noi. Vi prego di capire che queste tariffe sono necessarie per correggere gli anni di politiche tariffarie, non-tariffarie e le barriere commerciali dell'Unione europea, che hanno causato i deficit commerciali consistenti e insostenibili ai danni degli Stati Uniti. Questi deficit sono una grave minaccia per la nostra economia e per la nostra sicurezza nazionale!

Siamo impazienti di continuare a lavorare con voi come vostri partner commerciali per molti anni a venire.

Se deciderete di aprire il vostro mercato, fino a questo momento chiuso, agli Stati Uniti, e ad eliminare le barriere commerciali e le vostre politiche tariffarie e non-tariffarie, noi, forse, considereremo modifiche a questa lettera. Le tariffe possono essere aumentate o diminuite, in base al vostro rapporto con il nostro Paese. Non sarete mai delusi dagli Stati Uniti d'America.