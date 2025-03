Trump minaccia dazi al 200% su alcolici Ue. Francia la più esposta, Campari ko in Borsa

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump tiene alte le tensioni commerciali e torna a tuonare contro l'Europa. Il presidente statunitense questa volta prende di mira gli alcolici europei minacciato una tariffa del 200% su "vini, champagne e prodotti alcolici provenienti dalla Francia e da altri paesi europei" se l'Unione Europea non rimuoverà la tariffa al 50% sul whisky statunitense importato. Trump ha criticato l'UE come "una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive del mondo" e ha accusato il blocco di sfruttare l'economia degli Stati Uniti.

La mossa, annunciata su Truth Social, ha subito innescato forti vendite sui maggiori produttori europei di alcolici. In Piazza Affari il titolo Davide Campari Milano scivola indietro del 4,2%, peggio fa Rémy Cointreau (-5,8%), noto per i suoi cognac premium. In affanno anche il colosso del lusso Lvmh (-2%), proprietaria di Moët & Chandon e Hennessy.

Secondo Trump questa mossa andrà a favorire le aziende Usa del settore. "Sarà grandioso per le aziende statunitensi di vino e champagne", ha scritto. A Wall Street la reazione dei titoli coinvolti è però tiepida con Constellation Brands, che possiede i vini Robert Mondavi e la birra Corona, a +0,6%, mentre Brown-Forman sale del 2% in quanto potenziale beneficiario diretto dell'abolizione dei dazi europei sul whisky.

Export vino verso gli Usa: Parigi la più esposta, l'Italia segue a ruota

Per i produttori europei di alcolici il mercato statunitense è fondamentale. Nel 2024 gli Usa hanno importato bevande e liquori dall'Ue per un valore di 14,2 miliardi di dollari, secondo i dati dell'International Trade Center. Di questi, 5,65 miliardi di dollari provenivano da prodotti legati al vino.

Dai dati Eurostat emerge che il 29% delle esportazioni totali di vino dell'Ue va negli States con un giro d'affari di quasi 5 miliardi di euro. La parte del leone la fa la Francia che ne rappresenta quasi la metà, segue l'Italia con quasi il 40%.