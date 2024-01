A Wall Street via libera al primo Etf: prosegue la rivoluzione Bitcoin

L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari degli Stati Uniti, ha autorizzato la quotazione di un nuovo prodotto di investimento in Bitcoin, che per gli analisti è una decisione che potrebbe avere importanti ripercussioni nel prossimo futuro, in quanto potrebbe essere un importante passo in avanti nell'adozione delle criptovalute, che potrebbe scuotere il settore. Si tratta di un Etf, Exchange-traded fund, ossia un tipo di fondo indicizzato che consente agli investitori di trarre profitto dagli sviluppi del Bitcoin, ma senza investire direttamente il proprio denaro nella valuta.

Sono state approvate le proposte per 11 Etf da quotare sulle principali Borse valori, tra cui Wall Street, "su base accelerata". La Sec ha dichiarato che si tratta di "proposte che sono in linea con le regole". Tra le 11 proposte è presente anche BlackRock, ovvero il primo fondo al mondo per masse amministrate per un importo complessivo di quasi 10 mila miliardi di dollari. Subito dopo il via libera della Commissione di vigilanza delle società quotate statunitense, la quotazione del Bitcoin è rimbalzata sopra i 46 mila dollari per poi aggiustare il tiro e attestarsi a 45.724 dollari (+0,47%).