Via la tassa sulla benzina: che cosa cambia in Liguria

Per venire incontro alle esigenze dei propri cittadini, in particolar modo in questo periodo di grandi difficoltà economiche strettamente connesse all'emergenza sanitaria ed alle restrizioni imposte dall'esecutivo giallorosso, la Liguria ha deciso di dare un taglio, per quanto nei suoi poteri, al costo della benzina.

La scelta operata dall'Ente locale è stata, nello specifico, quella di abrogare l'imposta regionale tradizionalmente applicata sui carburanti per i mezzi di trasporto. Un provvedimento, quello firmato dal governatore Giovanni Toti, che decorre a partire dal primo giorno di gennaio di quest'anno. "Con questa misura" , ha infatti spiegato in un comunicato lo stesso presidente della Regione Liguria, "contribuiamo a diminuire la pressione fiscale e consentiamo ai distributori di abbassare il costo della benzina di due centesimi al litro" .

Un intervento che può apparire poco consistente, specie se messo a confronto col peso delle varie accise nazionali che da decenni continuano a sommarsi ed a gravare pesantemente sul costo complessivo dei carburanti. Tuttavia resta comunque un significativo, se pur piccolo, passo fatto in direzione dei contribuenti, ed è questo l'aspetto che ha voluto sottolineare con entusiasmo il governatore ligure nella nota diffusa alle agenzie di stampa. "Si tratta, ne siamo consapevoli, di una quota sicuramente contenuta rispetto all'ammontare complessivo delle tasse sul carburante, ma che va comunque a sgravare il costo della benzina, su cui pesano accise decennali" .