La stangata sulla benzina: ogni litro 0,73 euro di accise

Continuano a salire i prezzi della benzina, ormai arrivata a superare anche i 2 euro al litro. La situazione è sotto gli occhi di tutti, e sono già cominciate le prime proteste da parte di alcune categorie di lavoratori. Fra le ipotesi vagliate dal governo, e dalle stesse associazioni dei lavoratori, c'è il taglio delle accise, che in Italia raggiungono livelli molto elevati se paragonati ad altri paesi d'Europa.

L'impennata dei prezzi

Ormai è allarme per il caro carburante. Secondo l'ultima rilevazione di Quotidiano Energia, al momento le varie compagnie stanno mantenendo prezzi elevati. Si parla di circa 2,3 euro al litro in modalità servito e di 2,2 euro in modalità self. Anche il costo del metano continua a crescere.

Il prezzo della benzina in modalità self, nello specifico, si aggira intorno a 2,182 euro/litro, mentre il diesel self sale a 2,173 euro/litro. Se si passa ad analizzare i costi per il servito, il prezzo cresce ancora: la benzina ha un prezzo medio di 2,275 euro/litro, mentre il diesel a 2,270 euro/litro. Il prezzo del Gpl, invece, ha una media che va da 0,871 a 0,894 euro/litro, mentre il metano auto si colloca fra 1,955 e 2,366 euro/litro.

Quanto incidono le accise

Con prezzi del genere, secondo alcuni calcoli effettuati dagli esperti di Facile.it, quest'anno i cittadini si troveranno a dover spendere oltre 1.750 euro per fare il pieno ad una vettura a benzina. Il taglio delle accise potrebbe essere una soluzione?

Se andiamo ad escludere i Paesi Bassi, l'Italia ha le accise più alte di tutti i paesi Europei. Parliamo, infatti, di ben 0,73 euro per ogni litro di benzina, ossia poco meno del 50% del prezzo finale. A ciò, poi, va aggiunta l'Iva. Dopo il nostro Paese, ci sono Finlandia e Grecia, con 0,70 euro ogni litro, seguite da Francia e Germania, le cui accise sono rispettivamente di 0,68 e 0,65 euro al litro.

Primato italiano anche per quanto riguarda il diesel. Nello Stivale, le accise sono pari a i 0,62 euro per ogni litro. Dopo di noi, Belgio e Francia, con 0,60 e 0,59 euro al litro.