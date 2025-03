Acea brucia tutti i target e punta sugli asset Italgas

Ascolta ora 00:00 00:00

Acea anticipa di un anno gli obiettivi del piano al 2028 e punta a crescere per linee esterne tra nuove acquisizioni nel mondo retail e un occhio agli asset che Italgas metterà sul mercato nell'ambito della distribuzione. Obiettivi svelati dall'ad Fabrizio Palermo (in foto) e dal suo management in occasione della presentazione dei conti 2024 che hanno sorpreso il mercato: il titolo ha chiuso in rialzo del 3% a 17,61 euro. Nel dettaglio, l'utile netto consolidato è cresciuto di quasi il 13% a 331,6 milioni, i ricavi consolidati sono scesi dell'8% a 4,26 miliardi (influenzati soprattutto della flessione dei prezzi sui mercati energetici) e l'ebitda ha messo a segno un rialzo dell'11,9% a 1,55 miliardi con l'ebit a 702,7 milioni (+14%). Nel 2024 gli investimenti al netto dei contributi hanno raggiunto 1,17 miliardi (993 milioni nel 2023). L'indebitamento finanziario netto è passato da 4,84 miliardi a 4,9 miliardi.

Numeri che hanno permesso all'utility romana di offrire un dividendo in crescita, «il più alto mai dato» a 0,95 euro per azione (+8%). Per quanto riguarda lo sviluppo del gruppo che opera nei settori idrico, ambientale ed energetico, Palermo ha spiegato che «il business retail fa parte del nostro perimetro e siamo aperti a qualsiasi soluzione si possa presentare sul mercato in termini di business rotation». In merito agli asset che dovranno essere ceduti da Italgas e a una loro eventuale acquisizione «ci riserviamo di valutare qualsiasi forma di potenziale sviluppo del nostro business. Noi siamo presenti nelle principali reti del Paese, sicuramente guarderemo» anche a questo «ma non possiamo anticipare quale sarà la nostra decisione finale».

Guardando ai settori di business a fine 2024, per l'acqua si amplia la presenza in Italia con l'ingresso in due nuove regioni, la Sicilia e la Liguria; per l'elettrico, è stato firmato l'accordo per la cessione a Terna della rete At nell'ambito del programma di valorizzazione e ottimizzazione degli asset in portafoglio; per il settore ambiente prosegue l'iter per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Si è in attesa dell'aggiudicazione definitiva, da parte della Commissione giudicatrice per l'affidamento della concessione, al raggruppamento di impresa che ha quale capogruppo Acea Ambiente.

Quanto ai prossimi mesi, infine, Acea punta a un ebitda 2025 in crescita del 2-3% rispetto al 2024 restated (al netto delle partite

non ricorrenti) di 1,42 miliardi. Gli investimenti cresceranno a 1,6 miliardi (+26% sul 2023), e saranno prevalentemente destinati ai business regolati del gruppo romano che rappresentano il 91% del totale delle attività.