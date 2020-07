Ecco quando finisce Quota 100: addio alla pensione in anticipo

Quota 100 non sarà prorogata, arriva anche la conferma del viceministro dell'Economia Antonio Misiani (Pd), che approfitta di un'intervista concessa a "Repubblica" per rispondere al primo ministro olandese Mark Rutte. Proprio nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva incontrato il collega, che era stato piuttosto chiaro nell'avanzare le proprie condizioni per permettere all'Italia di accedere al fondo da 750 miliardi di euro. A finire nel mirino, tanto per cambiare, le pensioni degli italini e Quota 100, misura di prepensionamento tanto voluta dall'ex vicepremier Matteo Salvini ed emanata dal governo Lega-CinqueStelle.

La risposta del nuovo esecutivo non è fatta attendere. "Quota 100 scade nel 2021 e non verrà prorogata ", ha infatti dichiarato Antonio Misiani a "Repubblica", spostando poi la discussione su altro: " Non è questo il momento di polemiche inutili o discussioni ideologiche su Quota 100, quanto di scrivere il Recovery Plan italiano ".

"I governi dei Paesi frugali devono liberarsi dal condizionamento dei populisti come Wilders che è amico di Salvini, ma nemico dell'Italia. E in Italia dobbiamo andare oltre l'idea sbagliata che le riforme siano imposizioni esterne da rifiutare anzichè necessità assoluta per la ripresa" , ha poi proseguito il viceministro dell'Economia.

Nonostante la decisione, Misiani ha voluto ribadire che da parte della maggioranza c'è tutta l'intenzione di confrontarsi con i partiti dell'opposizione, perchè le " scelte strategiche sul futuro del Paese vanno condivise ".

Per l'Italia, ha aggiunto Misiani, sono in arrivo oltre 260 miliardi, ed è ora tempo di capire come spendere questo denaro. Da qui la necessità, secondo il viceministro, di creare un'Agenzia ad hoc per poter gestire le nuove risorse. Si tratta di "temi da affrontare subito, per non cadere in discussioni politiciste e non perdere un'occasione storica offerta dall'Europa all'Italia ".

Quanto alla nuova richiesta di deficit che il governo sottoporrà al giudizio del Parlamento, Misiani ha parlato di 17-18 miliardi. I prossimi mesi, ha spiegato il viceministro, saranno difficili, e l'esecutivo dovrà cercare di prevenire e governare le tensioni sociali con intelligenza.

Completamente opposta la reazione di Domenico Proietti, segretario confederale della Uil. " Ci saremmo aspettati che il Premier olandese rassicurasse Conte che il suo Paese non sarebbe più stato un paradiso fiscale che sottrae all’Italia qualche miliardo di tasse all’anno. Invece ha avuto l’ardire di chiedere l’abolizione di quota 100 ", ha commentato, come riportato da "AdnKronos", ribadendo che " Quota 100 non si tocca ".