Alleanza tra Enel X e Vw per la mobilità elettrica

Oggi l'Ue si pronuncerà sul giro di vite a proposito di emissioni. Viene infatti presentato il «Pacchetto Clima» con i nuovi target al 2030 insieme agli standard sulle emissioni per i veicoli nuovi che potrebbero sancire la fine delle vendite per le auto benzina e Diesel dal 2035. Da qui l'accelerazione obbligata (e non priva di perplessità) da parte dei costruttori sull'elettrificazione dei nuovi prodotti. Tra i più attivi nella strategia elettrica, c'è il gruppo Volkswagen (investimento di 46 miliardi al 2025) che punta anche a rafforzarsi nel sistema delle infrastrutture di ricarica.

Ecco allora nascere la joint venture con Enel X, il cui intento è di accelerare la diffusione dei veicoli elettrici in Italia. «La joint venture - spiega una nota - eserciterà le sue funzioni in Italia come operatore di punti di ricarica possedendo, investendo, realizzando (tra il 2021 e il 2025) e gestendo una rete di stazioni di ricarica ad alta potenza. La rete, dotata di oltre 3mila punti fino a 350 kW ciascuno, consentirà un viaggio confortevole con veicoli elettrici dal Nord al Sud del Paese».

«La transizione energetica - commenta l'ad di Enel X, Francesco Venturini - richiede un lavoro di squadra, percorrendo l'elettrificazione dei trasporti come una delle vie principali. Verso questo obiettivo, stiamo unendo le forze con Volkswagen e l'intero settore». L'accordo Enel X-Volkswagen si concentrerà su centri urbani, tratte più utilizzate dai pendolari e principali strade extra-urbane.

A proposito di elettrificazione, work in progress per Alfa Rmeo. A meno di un anno dal lancio del primo modello elettrificato, l'ad Jean-Philippe Imparato ha riunito oltre 150 fornitori italiani e internazionali (una sessantina collegati online) nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Imparato ha voluto sensibilizzare e stimolare i fornitori sul tema: «Qualità, senza compromessi». La sfida premium del Biscione, infatti, passa soprattutto attraverso questo aspetto.

Sempre in casa Stellantis, l'ad di Opel, Michael Lohscheller, ha annunciato che lascerà l'incarico «per intraprendere una nuova sfida». La nomina del successore non si è fatta attendere. E Carlos Tavares ha deciso di pescare in casa Renault: il nuovo ad di Opel sarà, dall'1 settembre, Uwe Hochgeschurtz, ora capo del marchio francese per i mercati di Germania, Austria e Svizzera. Il manager avrà il compito di guidare l'espansione delle attività commerciali di Opel, Cina inclusa, e la svolta full electric entro il 2028.