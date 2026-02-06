Alleanza si trasforma con "Next". Focus strategico sull'insurbanking

C'è un momento in cui anche le compagnie storiche sono chiamate a rimettere mano ai propri modelli per restare aderenti ai bisogni reali delle persone. Per Alleanza Assicurazioni quel momento è il 2026, che si apre sotto il segno di "Next", la trasformazione industriale presentata alla Convention "Next To The Future" di Genova, negli spazi dei Magazzini del Cotone, nella città dove la compagnia è nata nel 1898.

Davanti a una platea diffusa tra presenza fisica e collegamenti da tutta Italia, l'amministratore delegato Davide Passero (in foto a sinistra) ha ripercorso i risultati di un 2025 solido e ha delineato le direttrici del nuovo corso. I numeri raccontano una compagnia in salute: premi Vita complessivi a 11,2 miliardi di euro, raccolta netta oltre il miliardo e nuova produzione sopra i 7 miliardi, con una rete agenziale che continua a essere il principale motore di crescita. Anche il comparto Danni mostra segnali di rafforzamento, con una raccolta premi in significativo aumento dell'11%, sostenuta in particolare dallo sviluppo della Salute.

Ma è soprattutto sul modello di consulenza che Alleanza concentra il proprio investimento strategico. Con Next prende forma un'evoluzione che integra soluzioni assicurative e bancarie all'interno di un'unica piattaforma, grazie al consolidamento della partnership di insurbanking con Banca Generali. Un passaggio che, nelle parole di Passero, punta a costruire "un nuovo modello di relazione e connessione" e a rendere Alleanza "una buona abitudine quotidiana" per i clienti, anche attraverso l'utilizzo di Conto Unico, il conto corrente sviluppato in collaborazione con Banca Generali.

Il perno di questa trasformazione resta la rete: oggi sono già 2.900 i Private Advisor abilitati, distribuiti su 800 punti operativi, con l'obiettivo dichiarato di superare quota 4.000 entro il 2030. Una crescita sostenuta da formazione, strumenti digitali e dall'uso sempre più strutturato dei dati e dell'intelligenza artificiale, integrata nei processi a supporto della consulenza.

Per Giancarlo Fancel, country manager e ceo di Generali Italia (in foto a destra), Alleanza rappresenta "un asset strategico per il gruppo", capace di coniugare visione e concretezza in un contesto di mercato complesso, dove "investire in innovazione e formazione significa garantire crescita sostenibile creando valore per il Paese e

per le comunità in cui operiamo". Accanto allo sviluppo del business, resta centrale anche la dimensione sociale: dal 2020 il Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa ha coinvolto mezzo milione di persone.