Alta tensione su Ansaldo. Cdp: "Focus sul piano"

Cassa Depositi & Prestiti «riconosce il valore delle competenze tecnico-ingegneristiche» di Ansaldo Energia, di cui controlla l'88% tramite Cdp Equity. «Monitora l'evolversi di una situazione «determinata dalle conseguenze sul portafoglio ordini» legate alla guerra in Ucraina ed è «in costante contatto» con i vertici della società «che stanno finalizzando un piano industriale volto a preservare e valorizzare le competenze dell'azienda». Un piano che - prosegue la Cassa guidata dall'ad Dario Scannapieco (in foto) - «valuterà in modo costruttivo» con l'intera compagine azionaria di Ansaldo.

La tensione però resta alle stelle: gli addetti dello stabilimento di Genova ieri hanno bloccato la città per quasi tutta la giornata e mandato il traffico in tilt allo slogan «Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia». La manifestazione ha ricevuto il sostegno dei lavoratori di altre storiche industrie, dal porto a Fincantieri fino all'ex Ilva; altre proteste sono attese oggi.

«Dopo oltre due mesi dalla comunicazione alla Rsu della situazione economica dell'azienda, siamo ancora in attesa di conoscere il futuro», hanno detto i sindacati che temono una severa riorganizzazione del lavoro e duri tagli occupazionali. Le parti sociali denunciano inoltre l'assenza di commesse per l'anno prossimo con uno scarico di 200mila ore di lavoro già da marzo e puntano il dito anche sul governo, perché «c'erano tre commesse con Enel per convertire le centrali a carbone di Brindisi, Civitavecchia e La Casella (Piacenza), fermate per la decisione di continuare con il carbone».