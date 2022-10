Amazon, come capire se le offerte sono convenienti

Amazon è un crocevia di prodotti, spesso proposti a condizioni differenti da più venditori. Orientarsi tra tante offerte può non essere semplice anche perché, a comporre costo di ciò che acquistiamo subentrano anche le spese di spedizione che, in taluni casi sono gratuite e in altri casi vanno a sommarsi al prezzo del prodotto.

L’11 e il 12 ottobre, tra l’altro, sono dedicati ai clienti Amazon Prime che possono comprare prodotti proposti a prezzi più convenienti del solito e la jungla si fa ancora più fitta. Ecco allora qualche strumento utile per essere certi di concludere gli acquisti più vantaggiosi.

Come confrontare le offerte su Amazon

Le offerte sono tante e verificarne i prezzi può essere complicato. Si può partire da una semplice ricerca su Google per avere contezza di quanti venditori offrono ciò che cerchiamo e a che prezzo lo propongono.

Il sito CamelCamelCamel fa un grande lavoro di comparazione dei prezzi al nostro posto. Basta inserire il link della pagina Amazon oppure il codice Asin che si può trovare nella sezione “Ulteriori informazioni” situata nella parte bassa della pagina del prodotto su Amazon e restituisce l’evoluzione del prezzo del prodotto nel tempo. Questo esclude aumenti artificiosi dei prezzi e suggerisce l’ipotesi di procedere con l'acquisto oppure di attendere qualche giorno.

Un’alternativa altrettanto valida è Keepa, estensione per tutti i browser che tiene traccia delle evoluzioni dei prezzi su Amazon. Altrimenti si può ricorrere all’estensione messa a disposizione da Honey che verifica l’esistenza di codici sconto da utilizzare al momento dell’acquisto.

Le offerte lampo

Amazon avvia delle promozioni che, di norma, durano dalle 6 alle 12 ore, e che vengono organizzate con cadenza quotidiana. Sono le offerte lampo, vere e proprie occasioni per concludere acquisti a prezzi vantaggiosi. Anche in questo caso – benché Amazon si distingua per serietà – vale la pena prendersi qualche minuto in più per considerare che quelli proposti siano davvero i prezzi migliori del web.

Al di là di Amazon, esistono anche altri merchant online che avviano programmi estemporanei di offerte. Questi suggerimenti valgono per ognuno di questi, anche se occorre riconoscere un elevato grado di attendibilità a chi vende online, una verifica della reale bontà dei prezzi che richiede pochi attimi e che può indurci a fare la scelta migliore.

Il suggerimento più semplice non è digitale: può essere facile farsi prendere la mano, soprattutto davanti a offerte che sembrano irresistibili, procedendo così all’acquisto di ciò di cui non abbiamo strettamente bisogno, pentendocene in seguito. La regola è semplice: se non abbiamo un bisogno immediato, Amazon (e gli altri merchant online) saranno lì anche domani.