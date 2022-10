Amazon Prime: come iscriversi gratis per le offerte del Prime Day 2022

L’11 e il 12 ottobre sono i giorni che Amazon dedicherà alle offerte esclusive Prime, migliaia di prodotti scontati che possono essere acquistati soltanto dagli iscritti ad Amazon Prime, un servizio in abbonamento che, oltre alle offerte temporanee, include consegne gratuite e l’accesso a un numero ampio (ma limitato) di libri digitali, video, musica, videogiochi e anche un servizio Cloud per l’archiviazione delle fotografie.

Amazon Prime non si circoscrive soltanto ai vantaggi già descritti. È un programma di fidelizzazione pensato per dare ai clienti una maggiore discrezionalità in fase di acquisto. Le consegne gratuite, infatti, sono estese a qualsiasi prodotto consegnato da Amazon, anche se venduto da terzi. La possibilità di mitigare gli effetti dei costi di spedizione è diventata una vera leva concorrenziale particolarmente gradita ai clienti.

Tutti vantaggi che, come detto, sono dedicati esclusivamente a chi ha sottoscritto un abbonamento Amazon Prime. Vediamo come funziona.

Come iscriversi ad Amazon Prime e quanto costa

L’iscrizione ad Amazon Prime necessita un account Amazon e un indirizzo di fatturazione in Italia. Può essere provato gratis per 30 giorni collegandosi a questo link e disdetto senza costi supplementari prima dello scadere del periodo di prova, termine oltre il quale il servizio può essere acquistato a 4,99 euro al mese oppure in un’unica soluzione annuale anticipata da 49,90 euro.

Il programma Amazon Prime Student offre agevolazioni agli studenti proponendo loro un periodo di prova gratuito di 90 giorni e un costo dell’abbonamento di 2,49 euro al mese (oppure 24,95 euro l’anno).

Attivare e disattivare Amazon Prime

Amazon offre una pagina di aiuto nella quale riporta i link necessari all’attivazione e alla disattivazione del programma Prime e spiega che, contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento, può essere fatto un test per valutare l’idoneità della carta di credito indicata al momento dell’iscrizione, si tratta di una richiesta di autorizzazione per 1 euro ma non di un addebito.

Per disiscriversi dal programma Amazon Prime prima della scadenza della prova gratuita, occorre invece cliccare su questo link.

Gli italiani e lo shopping online

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, nel corso del 2021 hanno fatto acquisti online 27,7 milioni di italiani. Un dato spinto verso l’alto dalle clausure pandemiche ma che – almeno ai fini statistici – dimostra come gli italiani abbiano scoperto e consolidato il proprio rapporto con il web shopping, spendendo in un solo anno 39,4 miliardi di euro (il 21% in più rispetto al 2020, quando le clausure hanno fatto sentire tutto il loro mordente).

Amazon è soltanto uno degli attori del commercio online, quello tra italiani e web shopping è un rapporto ormai consolidato.