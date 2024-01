Anche BlackRock viaggia su treni Italo

BlackRock, dopo essersi lasciato alle spalle un 2023 con 5,5 miliardi di dollari (+6%) di utile e masse gestite per oltre 10mila miliardi (+16%), fa shopping nelle infrastrutture. Il big americano del risparmio guidato da Larry Fink ha infatti raggiunto un accordo per acquisire Global Infrastructure Partners (Gip), uno dei principali gestori indipendenti di fondi infrastrutturali. Per l'acquisizione BlackRock ha messo sul piatto un corrispettivo di 3 miliardi di dollari in contanti e circa 12 milioni di azioni ordinarie proprie, pari a un valore totale di 12,5 miliardi. Fondato nel 2006, Gip gestisce oltre 100 miliardi di dollari asset dei clienti attraverso azioni e debito infrastrutturali, con particolare attenzione a energia, trasporti, acqua e rifiuti, e settori digitali. Secondo i termini della transazione il 30% del corrispettivo totale, tutto in azioni, sarà differito e si prevede che venga emesso in circa cinque anni. Gip è noto in Italia per aver acquistato nel 2018 Italo dai soci fondatori. Lo scorso ottobre Gip ha ceduto il 50% del gruppo ferroviario a Mediterranean Shipping Company (Msc), la compagnia di trasporto marittimo fondata da Gianluigi Aponte. La governance di Italo è gestita congiuntamente da MSC e dal fondo americano, che mantiene nel gruppo ferroriario una partecipazione significativa. La combinazione con Gip renderà BlackRock, sottolinea il ceo Fink, «il secondo più grande gestore di infrastrutture dei mercati privati con oltre 150 miliardi di dollari di masse gestite, fornendo ai clienti gli investimenti di lunga durata, con cedola elevata e protetti dall'inflazione, di cui hanno bisogno». Tornando a BlackRock, nel 2023 i ricavi sono rimasti stabili a 17,859 miliardi. Nel solo quarto trimestre l'utile netto è stato di 1,375 miliardi (+9%) a fronte di ricavi migliorati del 7% a 4,6 miliardi e di un margine operativo del 34,2%.