Anima riporta Kairos in mani italiane

Stretta finale di Anima per l'acquisto di Kairos Partners. Ieri, infatti, il gruppo del risparmio gestito presieduto da Maria Patrizia Grieco ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% della boutique italiana che da sette anni era finita sotto il crontrollo di Julius Baer. Agli svizzeri il corrispettivo massimo concordato per la cessione è pari all'eccedenza patrimoniale ( stimata tra 20 e 25 milioni di euro) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della società, soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell'andamento delle masse gestite dopo la firma dell'accordo.

Anima, attore protagonista del risparmio gestito italiano che conta tra gli azionisti anche Banco Bpm, Poste, Fsi e Francesco Gaetano Caltagirone, prevede il closing dell'operazione nel secondo trimestre 2024.

Kairos è stata fondata nel 1999 come società indipendente, tra gli altri anche dal capo degli investimenti Guido Maria Brera, autore del romanzo Diavoli da cui è stato tratta anche un'omonima serie televisiva sulla finanza. La casa d'investimenti, che gestisce 4,5 miliardi di euro di masse, è un marchio conosciuto nel risparmio gestito italiano di fascia alta. Il gruppo, controllato dal 2016 da Julius Baer, aveva una quota di minoranza del 35% detenuta dal management. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati di 25 milioni. «Siamo entusiasti di riportare in mani italiane un marchio storico come Kairos, con il suo patrimonio di esperienze e competenze», ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, amministratore delegato di Anima. Da Julius Baer, invece, fanno sapere che la cessione non impatterà su utili o coefficienti patrimoniali ed è «coerente con la focalizzazione strategica di Julius Baer sul proprio core business».