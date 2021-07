Pensioni, ad agosto i nuovi assegni: chi ci guadagna

Come già avvenuto a giugno e luglio, pagamento anticipato delle pensioni di agosto a causa dell'emergenza coronavirus ma solo per coloro che ricevono la pensione in contanti tramite Poste Italiane: faranno parte della categoria anche gli assegni le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

Ecco il calendario

L'Ordinanza n.778 del 18 maggio 2021 della Protezione Civile spiega che per consentire a Poste Italiane la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari in maniera semplificata per gestire l'emergenza epidemiologica Covid-19, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento " erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni di competenza del mese di agosto 2021, è anticipato dal 27 luglio al 31 luglio 2021 ”. Come avvenuto a giugno e luglio, quindi, i pagamenti per il mese di agosto saranno effettuati tra il 27 e il 31 luglio 2021: coloro che ritireranno la pensione alle poste in contanti saranno scaglionati sulla base di un calendario in ordine alfabetico con l’iniziale del cognome.

In questo modo, il 27 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla A alla C; il 28 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla D alla G; il 29 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla H alla M; il 30 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla N alla R; il 31 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla S alla Z. Però, come riportato da ilroma, l’Inps non ha ancora ufficializzato il calendario che potrebbe essere scaglionato anche in 6 giornate concludendosi il 2 agosto per i cognomi da S a Z che coinciderebbe con il pagamento delle pensioni previsto tramite accredito sul conto corrente. Si attendono, dunque, le conferme ufficiali sulle date in cui avverranno i pagamenti che saranno comunicate direttamente dall’INPS.

L'aumento delle pensioni

Una delle notizie più importanti, però, è la possibilità di ritrovarsi con un aumento dell’assegno pensionistico già a partire da agosto oppure sugli importi dei mesi successivi fino a novembre: è la conseguenza della dichiarazione dei redditi presentata con modello 730 del 2021, un credito dell'Irpef. Nei casi in cui il pensionato abbia pagato, nel 2020, più tasse rispetto a dovute, avrebbe diritto a un rimborso: la cifrà sarà rimborsata direttamente dall’Inps con una maggiorazione diretta sull’assegno pensionistico. Per lo stesso criterio, però, se il pensionato avrà acontratto un debito Irpef, ci sarebbe il processo opposto, cioé una riduzione dell'importo pensionistico: tutto dipende da quanto è stata presentata la dichiarazione dei redditi con il 730 per la quale c’è tempo fino al 30 settembre 2021.

Pensioni a domicilio

Chi ha più di 75 anni potrà ricevere la pensione a domicilio direttamente a casa consegnata dall’Arma dei Carabinieri grazie allo stato di emergenza Covid-19 attualmente in vigore fino al 31 luglio ma che, molto probabilmente, subirà una proroga: per questo motivo ci sarà un supporto per le persone anziane. I titolari di Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio e Postepay Evolution avranno invece la possibilità di richiedere l’accredito diretto della pensione e non avranno a necessità di doverla ritirare in contanti.

L'accredito online

Invece di ritirare la pensione alla posta, un enorme vantaggio dal punto di vista pratico è quello di prendere in considerazione un conto corrente online per pensionati: un aiuto può essere dato da SosTariffe.it e scegliere quale può essere la formula migliore: i conti correnti online potranno essere aperti direttamente dalla propria abitazione senza la necessità di doversi recare in filiale e potranno essere gestiti con grande comodità dal pc o dallo smartphone.