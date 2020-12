Il calendario delle pensioni ​Occhio a tutte le nuove date per il 2021

Rischio assembramenti alle Poste per il ritiro delle pensioni, per questo motivo la Protezione civile ha deciso di anticipare le date di pagamento dei mesi di gennaio e febbraio secondo un preciso calendario. Lo scopo è ovviamente quello di garantire ai cittadini la possibilità di ritirare gli assegni senza il rischio di slittare troppo in avanti a causa delle lunghe code ed al contempo quello di consentire agli uffici postali di fornire tutti i propri servizi e rispondere alle esigenze del resto della propria clientela.

A partire dal prossimo lunedì 28 dicembre, quindi, Poste Italiane darà avvio alle operazioni di pagamento delle pensioni relative al periodo di riferimento di gennaio 2021, così come anticipato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli e poi confermato nell’Ordinanza del 10 dicembre (Ocdpc n.723). Intervistato dall'ex ministro Antonio Guidi su Radio Radio, quest'ultimo ha infatti dichiarato: "Ieri sera ho firmato una nuova ordinanza per il pagamento anticipato delle pensioni di gennaio a dicembre" .

L'ordinanza che autorizza l'anticipo delle scadenze relative alle prestazioni previdenziali erogate dall’Inps, riportata da AdnKronos, puntualizza: "Allo scopo di consentire a Poste Italiane Spa la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di gennaio 2021, è anticipato dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021. Quello di competenza del mese di febbraio 2021, è anticipato dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021" .

La medesima ordinanza puntualizza ancora che "il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso" . Nel testo viene pertanto ribadita la fase di emergenza sanitaria per i prossimi mesi di gennaio e febbraio, il che significa ovviamente riconfermare tutte le misure straordinarie già adottate nei mesi precedenti, in primis l'accesso contingentato e regolamentato per quanto concerne l'ingresso anche presso gli uffici di Poste italiane (Dpcm 3 dicembre 2020).

Come riferito da Money.it, per ciò che concerne le pensioni di gennaio 2021 con accredito direttamente su conto corrente, non è previsto un pagamento anticipato così come quelle in contanti: verranno quindi seguite le scadenze tradizionali stabilite dall'Inps.