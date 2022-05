Arriva il bonus Internet: ecco come funziona

Una notizia che farà felice milioni di italiani per i quali è necessario avere una connessione Internet anche a casa per motivi di lavoro, di svago o semplicemente perché senza rete ormai si è tagliati fuori dal mondo. Un bonus da 300 euro sarà dato a tutte le famiglie per lo sviluppo e incentivo della banda ultra larga. La cosa più importante è che questa misura non prevede limiti di reddito e sarà a disposizione di tutti seguendo, però, alcune precise disposizioni che adesso vedremo.

A cosa serve il bonus

L'annuncio per questo incentivo è stato comunicato da Infratel, società che viene gestita dal ministero Economico. Gli sconti previsti dal governo serviranno per l'abbonamento a un operatore del settore che porti la banda ultra larga in casa: con questo termine si intende una potenza di " almeno 30 Megabit al secondo con fibra misto rame, fibra pura o fisso-wireless " per contratti di almeno 24 mesi. Un incentivo da 300 euro, quindi, è quasi il 50% di quanto vale la stipula del contratto nei due anni: in pratica, ogni famiglia paga la metà di quanto avrebbe pagato normalmente. Il bonus, tra l'altro, prevede la possibilità di cambiare operatore nei due anni senza alcuna perdita del diritto o sovrapprezzi. Il fondo stanziato dal governo è di 400 milioni di euro e sarà erogabile fino ad esaurimento di questa cifra.

Chi ne può usufruire

Come per altri voucher, l'iniziativa vale per ogni famiglia: come si legge su Repubblica, è necessario attivare una tra le offerte disponibili per la banda ultra larga (se non è già presente, altrimenti non sarà valido) oppure eseguire un upgrade per passare alla linea super veloce da una più lenta preesistente. Come detto, l'Isee non sarà necessario. La cosa importante da sapere è che l'80% di questa misura è destinata al Sud Italia, area meno sviluppata tecnologicamente rispetto al Centro-Nord: ecco perché bisogna affrettarsi, i soldi destinati alle regioni centro-settentrionali si esauriranno molto tempo prima. In ogni caso, la data x per cui attivare questa particolare offerta ancora non è stata comunicata dal governo che, dopo le promesse non mantenute degli ultimi due anni, ha deciso di dare un'accelerata.