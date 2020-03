Arriva la lotteria degli scontrini: prima estrazione il 7 agosto

Un modo ingegnoso per limitare l’uso del contante e combattere l’evasione fiscale. Ormai ci siamo quasi. La prima estrazione della lotteria degli scontrini è prevista per il 7 agosto. Lo comunica l’agenzia delle entrate. Dal primo luglio tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare con un acquisto a partire da un euro ed esibendo il loro codice. Per ottenerlo basterà inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica del "portale lotteria" disponibile dalle ore 12 del 9 marzo (manca appena qualche giorno), secondo le istruzioni dell’agenzia.

Per ogni scontrino elettronico trasmesso, il sistema genererà un numero di biglietti virtuali (un biglietto per ogni euro, con arrotondamento all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi, fino a un massimo di mille biglietti virtuali). In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30mila euro ciascuno e un’estrazione annuale con un premio da un milione. Dopo il 7 agosto, le estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. A partire dal 2021, verranno attivate le estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno. I premi non saranno tassati.

In fase di prima applicazione non partecipano alla lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati sono trasmessi al sistema tessera sanitaria. I vincitori saranno informati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via pec e sms. Anche accedendo con Spid, Cns o Fisconline all’area riservata del portale potranno ricevere immediatamente una notifica che segnala la vincita. Lo scorso 3 marzo il garante per la privacy ha dato il via libera al provvedimento. Adesso mancano gli ultimi due step: l’attivazione del portale e la firma della misura che dovrà fissare regolamento ufficiale e premi da distribuire ai fortunati vincitori.

Ad agosto, a meno di colpi di scena inattesi, prenderanno così il via le scommesse che assicureranno appetitose ricompense tanto ai cittadini che effettueranno gli acquisti utilizzando metodi tracciabili (quindi carte o bancomat) quanto agli esercenti che accetteranno i pagamenti cashless. Che cosa bisogna fare per partecipare? Chi può farlo? Si può partecipare se in possesso di un apposito codice lotteria. Funziona così. Cittadini ed esercenti interessati dovranno, come detto, prima di tutto registrarsi sul "portale lotteria", presto in funzione con la supervisione dell’agenzia delle dogane e dei monopoli. In un secondo momento gli utenti riceveranno un codice generato in maniera casuale e formato da 8 caratteri alfanumerici, associati univocamente al codice fiscale.