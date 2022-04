Arriva la tassa occulta: ecco quanto ci costerà

Analizzando i dati relativi alle stime effettuate nel Documento di economia e finanza (Def), è possibile ipotizzare l'arrivo di una "tassa occulta dell'inflazione" . Questa l'opinione espressa dalla Cgia di Mestre in un report all'interno del quale viene anche invocato un intervento risolutivo da parte del governo.

Stando a quanto riportato nel Def, lo Stato italiano nel 2022 incasserà ben 39,7 miliardi di imposte e contributi in più rispetto allo scorso anno, una previsione che comunque "non può tener conto delle conseguenze che il Covid e la guerra russo-ucraina potrebbero provocare nei prossimi mesi" . Se la stima fosse confermata, una buona parte dell'incremento di gettito sarebbe da attrinuire all'impennata dell'inflazione, che potrebbe avvicinarsi pericolosamente al 6%. "Insomma, è in arrivo la tassa occulta dell'inflazione" , precisa la Cgia. In un momento così critico, durante il quale le famiglie saranno colpite da un ineluttabile incremento dei prezzi al dettaglio, è presumibile ipotizzare una caduta verticale dei consumi interni. "Sarebbe auspicabile che il Governo restituisse una parte di questo extra gettito, reintroducendo il fiscal drag" , auspica la Cgia di Mestre, "una misura che rafforzerebbe il potere d'acquisto dei pensionati e dei lavoratori dipendenti" .

Secondo la Confederazione generale italiana dell'artigianato il nostro Paese starebbe scivolando lentamente verso la "stagflazione", vale a dire quella condizione in cui a una stagnazione economica si affianca un'inflazione molto pesante che contribuisce a far impennare anche il tasso di disoccupazione. "Le difficoltà legate alla post-pandemia, gli effetti della guerra in Ucraina, le sanzioni economiche alla Russia, l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici" , si legge nella nota, "rischiano, nel medio periodo, di spingere l'economia verso una crescita pari a zero, con una inflazione che si avvierebbe a sfiorare le due cifre" .

Contrastare questa tendenza sarebbe decisamente complesso, spiega ancora la Cgia. "Le banche centrali dovrebbero contenere le misure espansive e aumentare i tassi di interesse, operazione che consentirebbe di diminuire la massa monetaria in circolazione" , precisano gli esperti della Confederazione, che lanciano l'allarme. "È evidente che avendo un rapporto debito/Pil tra i più elevati al mondo, con l'aumento dei tassi di interesse l'Italia registrerebbe un deciso incremento del costo del debito pubblico" , prosegue il report, "un problema che potrebbe minare la nostra stabilità finanziaria" .