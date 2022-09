Arte e moda, lo stile di sette fiere fashion

“L’Arte di Fare Moda” ovvero l’intreccio fra genio, creatività, saper fare, costruisce stili destinati a fare epoca ed eleva le consuetudini a storia del costume. Una liason presentata in modo originale ma assolutamente coerente con un evento in cui alcune delle opere esposte nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano hanno “raccontato” e fatto da filo conduttore sette manifestazioni fieristiche del mondo del fashion che si svolgono nei prossimi giorni facendo sistema: DaTe, Micam Milano, Mipel, The One Milano, Lineapelle, (appartenenti alla galassia Confindustria Moda), HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech, eccellenze fieristiche che si presentano con 3.240 brand e le novità del settore, tutto con l'hashtag finallytogheter.

Un viaggio “fashion”con un invito a visitare e scoprire i tesori dell' Ambrosiana, un luogo simbolo della storia dell’arte a Milano, da sempre motore attrattivo per gli artisti in numerosi periodi storici e capitale internazionale del fashion ai tempi nostri che ha rappresentato il valore della moda nei secoli. Accostamenti molto più che simbolici tra fiere e opere d’arte, a partire dal genio per eccellenza, Leonardo da Vinci con uno dei suoi progetti dedicati a un macchinario tessile che rimanda alle tecnologie presentate a Simac Tanning Tech. Ma ci si è trovati anche al cospetto di Napoleone, per il quale vennero progettati stivali unici il cui disegno realizzato da Anselmo Ronchetti - esposto per la prima volta nella Pinacoteca - è stato ricondotto alla cultura della calzatura presente a Micam. E ancora ecco un paio di guanti di pelle di daino appartenuti all’Imperatore che li indossò a Waterloo, associati al mondo di Lineapelle.

Ricchi di suggestioni per gli accessori rappresentati invece il Ritratto di Paolo Morigia, realizzato da Fede Galizia, che intriga perché la sua figura tiene in mano, quasi porgendoli allo spettatore, un paio di occhiali che ampliano il dipinto riflettendo la scena. E non poteva essere che DaTE, che degli occhiali è vetrina alternativa e intrigante, il diretto riferimento al dipinto.

L’episodio biblico di Giuditta e Oloferne: una luce caravaggesca illumina la coraggiosa protagonista del dipinto di Vermiglio, resa ancora più splendente dai gioielli che indossa, sapientemente rappresentati dall’artista che rimanda al valore del gioiello-moda che riplende a HOMI Fashion&Jewels Exhibition.

Il ritratto di Michel de L’Hospital realizzato da Giovan Battista Moroni, che si distingue per la preziosità dell’ampia mantella doppiata in pelliccia di ermellino che avvolge l’uomo ritratto dipinto richiama la moda maschile e The One Milano, con la sua attenzione ai dettagli, si è ispirata a questo dipinto.

Ultima opera d’arte simbolo una pala d’altare, la Sacra Conversazione di Bergognone: al centro della composizione la Vergine col Bambino siede sul trono, circondata da santi. Sulla destra troviamo insieme a sant’ Epifanio, vescovo di Pavia, le sante Luminosa, Liberata e Speciosa, contraddistinte da un giglio e da una piccola borsa in tessuto, un accessorio prezioso che racchiude le cose più intime e private delle donne raffigurate. Un abbellimento e un completamento dei loro costumi che sintetizza ricerca estetica e funzionalità di un accessorio moda che nei secoli è divenuto nei espressione di creatività e abilità artigianali raffinatissime. Un’eredità unica che guida e ispira ancora oggi le aziende presenti a Mipel.

Dal 10 al 12 settembre 2022 a Firenze aprirà DaTE - Shaping Avantgarde, evento dedicato all'occhialeria di avanguardia e subito a seguire in Fieramilano (Rho) , dal 16 al 19 settembre si svolgerà Homi Fashion&Jewels Exhibition, l'appuntamento dedicato all'eccellenza del bijou, del gioiello e dell'accessorio moda. L'evento ospita 420 brands, il 30% dei quali proveniente dall'estero. In parziale contemporaneità, dal 18 al 20 settembre, si terranno le altre fiere del mondo fashion quali Micam, Salone internazionale delle calzature, che con oltre 1.000 brand per la prossima stagione Primavera-Estate 2023 si conferma l'appuntamento leader per il comparto. Mipel, Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, offre un percorso espositivo di oltre 4.000 metri quadrati che si tingerà di colori, con oltre 200 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali.

TheOneMilano, Salone dell'Haute à-Porter, sempre dal 18 al 20 settembre, si conferma modello di fiera diffusa per offrire l'esperienza di un total look moda completo. Infine, sempre in Fieramilano dal 20 al 22 settembre si terranno Lineapelle, rassegna internazionale dipelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento e Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria.