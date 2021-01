Calano le cifre degli assegni: che cosa cambia sulle pensioni

Importo medio mensile delle pensioni in netto calo nel 2020, è quanto emerge secondo i dati riportati dall'Inps: si è infatti passati dai 1.299 euro del 2019 ai 1.240 dello scorso anno. Il dato peggiore, secondo, l'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento è per le pensioni ai superstiti (768 euro), a seguire l'importo medio degli assegni di invalidità (792 euro). Mediamente le pensioni di vecchiaia si attestano sugli 893 euro, quelle anticipate arrivano fino a 2.001 euro (valore più alto).

Inps riferisce che tra le nuove pensioni le più numerose sono quelle riferibili a lavori dipendenti privati (339.716), che incassano mediamente un assegno mensile da 1.345 euro. Più basso il numero dei dipendenti pubblici (150.053): per loro assegno mensile medio da 1.998 euro. Le nuove pensioni per i lavoratori autonomi (237.688) fanno registrare un assegno mensile medio di soli 847 euro, mentre gli assegni sociali (68.273 quelli liquidati) si attestano mediamente sui 416 euro.

In totale, quindi, Inps ha liquidato 795.730 nuove pensioni, contro le 740.486 del 2019 (+ 7,42%): tra di esse si registra un + 86% delle pensioni di vecchiaia del settore privato e un + 75% degli assegni sociali. Pensioni di vecchiaia che complessivamente (settore privato + pubblico) salgono a 255.813 nel 2020 contro le 156.995 dell'anno precedente. Inversione di tendenza per quelle anticipate, che scendono a 277.544 rispetto alle 299.770 del 2019.

Perché un aumento così consistente (+86%) degli assegni dei lavoratori dipendenti del privato? Secondo l'Inps il fenomeno è "riconducibile all'aumento dei requisiti anagrafici nel 2019 (da 66 anni e 7 mesi a 67 anni), che invece sono rimasti immutati nel 2020" . Ecco spiegato anche il motivo alla base dell'aumento del 75% del numero di assegni sociali (39.020 nel 2019, 68.273 l'anno successivo).