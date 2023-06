Audi, va in scena il ribaltone. Via Duesmann, arriva Dollner

Resa dei conti in casa Audi. E a saltare è la testa dell'ad Markus Duesmann (nella foto). C'è già il nome di chi prenderà il suo posto da settembre: Gernot Dollner, ex Porsche e dal 2021 supervisore della strategia di prodotto e di gruppo all'interno di Volkswagen. Per l'ad del colosso di Wolfsburg, Oliver Blume, l'avvicendamento in Audi rappresenta un ulteriore passo avanti nella riorganizzazione del gruppo con l'obiettivo di renderlo più efficiente e redditizio.

Duesmann, da parte sua, paga le difficoltà di relazione con i vertici di Audi e il rinvio del lancio di prodotti, come il Suv elettrico Q6 E-tron, previsto non prima del 2024. Il marchio, poi, è anche in ritardo dal punto di vista tecnologico, in particolare a causa della divisione software del gruppo Cariad, di cui lo stesso Duesmann era un tempo a capo. Alla fine del primo trimestre 2023, inoltre, la Tesla di Elon Musk aveva superato nelle vendite mondiali la casa dei quattro anelli: 422.875 auto, ovviamente solo elettriche per gli americani, contro 415.700 vetture immatricolate dai tedeschi, di cui 34.600 a batteria. Una battaglia persa che ovviamente ha infastidito i piani superiori.

Intanto, il designato capo di Audi, Dollner, dovrà approntare anche una strategia capace di contrastare la crescente minaccia cinese, la cui concorrenza rischia di indebolire i profitti dei quattro anelli, già condizionati dal rallentamento della domanda. E questo dopo che la casa di Ingolstadt, lasciata alle spalle la pandemia, ha beneficiato della distribuzione prioritaria dei semiconduttori all'interno del gruppo Volkswagen.