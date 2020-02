Autogrill continua a volare in alto: 5 miliardi di euro di ricavi nel 2019

Autogrill può sorridere. Si perché i ricavi della multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia continua a crescere: Autogrill ha infatti chiuso il 2019 con ricavi per 5 miliardi di euro.

Si tratta di un importante aumento – del 6,4% per l'esattezza – rispetto al 2018. Ne dà notizia una nota del gruppo stesso, spiegando che si tratta dei dati preliminari di esercizio.

La crescita dei ricavi, spiega la società, è sostenuta dall' "ottima performance" del canale aeroportuale. La crescita "like for like" dei ricavi di gruppo è pari a +3,1%, guidata soprattutto dal Nord America. La regione conferma infatti la forte crescita "like for like" trainata dal canale aeroportuale (+4,5%).

A livello international si registra una crescita "like for like" positiva in Medio Oriente e Asia, parzialmente compensata dall'andamento più contenuto registrato in Nord Europa e Olanda. Nel Vecchio continente la performance è in miglioramento nel secondo semestre 2019 nel canale aeroportuale e nelle autostrade italiane.

Un piccolo inciso: la crescita like for like dei ricavi è stata calcolata rettificando i ricavi dei due periodi presi in esame da acquisizioni, cessioni, effetti di cambio (con la conversione dei ricavi dello stesso periodo dell'anno precedente ai cambi dell'anno in corso), nuove aperture e chiusure e l’eventuale effetto calendario e comparando i ricavi dell’anno in corso con quelli dell’anno precedente.

Autogrill si attende un "Ebitda underlying" (margine lordo operativo), escluso l'impatto del principio contabile Ifrs (International Financial Reporting Standards)16, tra 458 milioni di euro e i 463 milioni e un utile per azione - escluso l'impatto del principio contabile Ifrs 16 - tra gli 0,91 e gli 0,92 euro.