Autogrill lancia il progetto AMORE: la cucina italiana diventa protagonista

Autogrill lancia una novità nel panorama della ristorazione, si tratta di AMORE - "Do Eat Better" il servizio pensato per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti che hanno bisogno di un break durante i loro viaggi.

Andrea Cipolloni, manager ceo Europe-Italy di Autogrill, ha inaugurato con queste parole il nuovo format: "Con il lancio di AMORE e l’introduzione della formula del servizio al tavolo, intendiamo rispondere alle nuove richieste dei clienti che sono sempre più attenti al proprio benessere e all’autenticità del prodotto e dell’esperienza di sosta".

AMORE sarà infatti il primo ristorante in autostrada dal menù esclusivamente italiano, con servizio al tavolo. Al cliente verrà dunque proposta l'occasione di essere accompagnato in un viaggio all'interno dell'atmosfera e del sapore della nostra cultura nel massimo comfort.

Ogni elemento all'interno dei locali, come gli arredi e le stoviglie, sarà pensato per valorizzare gli aspetti peculiari della cucina nostrana: un ambiente informale ma curato, un servizio rilassato e accogliente. Così come tradizionali saranno i piatti con ricette tipiche del Nord, Centro e Sud per le scelte dei clienti, grazie alle collaborazioni con i più grandi chef come Andrea Ribaldone, Renato Bosco, Simone Salvini, Luca Montersino e Sal De Riso. Ogni piatto sarà infatti realizzato considerando ogni scelta ed esigenza, dai primi piatti ai dolci grazie ai quali i viaggiatori potranno coronare la propria sosta on the road.