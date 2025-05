Banca Ifis brinda con la trimestrale

Ascolta ora 00:00 00:00

Banca Ifis scalda i motori per l'Opas su Illimity con conti trimestrali superiori alle attese. Infatti, il gruppo presieduto da Ernesto Furstenberg Fassio (in foto), ha archiviato il primo trimestre con un utile netto che supera le stime e cresce a 47,3 milioni di euro. Si tratta del trimestre migliore degli ultimi cinque anni. I ricavi consolidati si attestano a 178,8 milioni e riflettono il positivo andamento dell'attività commerciale, del business Npl (i crediti deteriorati) e del comparto finanza proprietaria. Solida la base patrimoniale con un Cet1 ratio (l'indice di solidità patrimoniale) in marcato aumento rispetto al 31 dicembre 2024 che sale al 16,6 per cento. La solida posizione di capitale consente alla banca la distribuzione di un dividendo totale di 111,5 milioni a valere sul 2024 (pari a 2,12 euro per azione), di cui 63,1 milioni di euro (1,20 euro per azione) distribuiti il 20 novembre 2024 e 48,4 milioni di euro (0,92 euro per azione) che verranno distribuiti il 21 maggio 2025. «Banca Ifis può guardare con ottimismo ad un futuro in cui sarà in grado di beneficiare del percorso impostato in questi ultimi anni», commenta l'amministratore delegato Frederik Geertman, che riguardo all'Opas su Illimiy afferma: «Ci avviciniamo con fiducia e pensiamo di avere una grande storia e un'opportunità di creazione di valore». Quanto a eventuali rilanci, il banchiere ritiene che «l'offerta che abbiamo fatto sia sicuramente adeguata».

Ieri, inoltre, il cda di Ifis ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea

straordinaria degli azionisti del 17 aprile 2025, l'aumento di capitale sociale dedicato all'Offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Banca Ifis su Illimity Bank. La raccolta delle azioni inizierà la mattina del 19 maggio.