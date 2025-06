Banca Ifis centra l'obiettivo Illimity

Vola verso il traguardo la prima operazione del risiko bancario italiano. Ieri, infatti, in relazione all'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Banca Ifis su Illimity Bank, è arrivata la notizia dello scioglimento del patto di consultazione che si era raccolto intorno all'ad Corrado Passera (a cui faceva riferimento il 27,2% del capitale). Si tratta di un evento decisivo per la buona riuscita dell'operazione, che si concluderà oggi pomeriggio alle 17:30 e nella giornata di ieri aveva accumulato adesioni pari al 52,33 per cento.

Secondo quanto raccolto da Il Giornale, ieri avrebbero apportato le loro quote i fondi Tensile (che faceva parte del patto di consultazione e aveva il 7,3%) e Sand Grove (che pesava per il 5%). Quel nucleo di soci era l'ultimo ostacolo per il gruppo presieduto da Ernesto Furstenberg Fassio (nella foto) che ha l'obiettivo di raggiungere almeno il 66,67% del capitale per avere il controllo assoluto dell'assemblea straordinaria, ma che ha impostato una sotto-soglia minima di accettazione del 60% (soglia, quest'ultima, sufficiente a far passare il progetto di fusione per incorporazione con Illimity). Ad oggi, considerato che il grosso delle adesioni arriva proprio nelle ultime ore, l'Opas si avvia verso un successo se non certo, comunque molto probabile. Tanto che, al momento, la questione non sarebbe più vedere se le adesioni arriveranno alla soglia irrinunciabile, ma se arriveranno a superare il 90% che farà scattare il premio. Sotto questo punto di vista molto dipenderà se, alla fine, anche il ceo Passera deciderà di apportare il suo 4% di azioni.

La decisione sullo scioglimento del patto di consultazione è arrivata dopo la revisione al rialzo dei termini dell'offerta da parte di Banca Ifis, che già mercoledì aveva spinto le quotazioni della banca guidata da Passera. Ma ha inciso tanto anche la decisione di alzare la soglia minima ai due terzi del capitale creando pressione sui pattisti che resistevano per spuntare un prezzo migliore. Nel dettaglio, Ifis ha annunciato che riconoscerà a Illimity un premio in denaro del 5%, pari a 0,1775 euro ad azione portata in adesione qualora la soglia di adesione sia superiore al 90% del capitale.

Equita, l'advisor della famiglia Furstenberg, ha spiegato che "il riconoscimento del premio è giustificato dal fatto che, in caso di adesioni sopra il 90%, Ifis potrà procedere subito al delisting, accelerando la fusione con Illimity

e il processo di creazione di valore, con un beneficio temporale nella realizzazione delle sinergie (75milioni pre-tax a regime)". Ieri, il titolo di Illimity ha vissuto una nuova giornata sugli scudi (+5,6% a 3,64 euro).