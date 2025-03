Banca Ifis tratta per Euclidea Sim

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'Opas lanciata sulla Illimity di Corrado Passera, Banca Ifis avrebbe puntato il mirino su Euclidea sim per dare vita a un polo del private banking. La trattativa, secondo quanto ha rivelato ieri Citywire Italia, è ancora in corso ma, se l'operazione andasse in porto, i clienti imprenditori potrebbero così affidare a Ifis i propri risparmi da investire usufruendo anche della piattaforma fintech di Euclidea Sim da affiancare poi alla divisione di risparmio gestito di Illimity. Contattata da Il Giornale, Ifis non commenta. In una recente intervista lo stesso presidente di Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio (foto), aveva annunciato l'intenzione della banca di entrare nel mercato del private banking: «Puntiamo a lanciare nel 2025 una nostra divisione Private per garantire una piattaforma di investimento e wealth management. Abbiamo già registrato il marchio che conterrà il nome della nostra famiglia, e abbiamo individuato anche una sede dedicata a Milano». Quanto all'offerta su Illimity, l'iter procede senza intoppi. Il governo ha rinunciato al diritto di veto (golden power). Il calendario prevede l'assemblea straordinaria il 17 aprile, per conferire la delega al cda a procedere con l'aumento di capitale a sostegno dell'operazione.

Dopo il via libera della Consob, Ifis avvierà l'offerta tra maggio e giugno, per concludere il tutto entro settembre.

Sul fronte dei conti, invece, la banca dei Fürstenberg ha chiuso il 2024 con un utile netto consolidato di 162 milioni e ricavi arrivati a quota 699,2 milioni. Il dividendo è salito a 2,12 euro, di cui 1,2 euro di acconto distribuito già a novembre e 0,92 di saldo da distribuire il 19 maggio.