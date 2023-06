Le banche centrali al bivio tra inflazione e recessione

Focus ancora sulle banche centrali per Piazza Affari e le altre Borse internazionali. La prossima settimana la lente è su Sintra, in Portogallo, dove andrà di scena (da domani al 28 giugno) il Forum annuale della Bce che vedrà come tema di discussione la stabilizzazione macroeconomica in un contesto di inflazione volatile.

All'appuntamento sono previsti i principali banchieri centrali, a partire dalla presidente della Bce, Christine Lagarde. Da seguire mercoledì il panel che coinvolge la stessa madame Bce insieme ai governatori di Bank of England, Banca del Giappone e Federal Reserve.

L'evento portoghese assume una rilevanza centrale in quanto potrebbero giungere indizi più chiari sulle future mosse degli istituti centrali dopo gli ultimi (diffusi) rialzi ai tassi: il costo del denaro in eurolandia si attesta ormai al 4 per cento. Una stretta da cui ha preso una pausa solamente la Fed che, però, ha già pianificato ulteriori rialzi da qui a dicembre sempre come antidoto al caro-vita.

Da monitorare quindi nel corso della settimana con attenzione il dato sull'inflazione dell'Eurozona (venerdì), per il quale le stime indicano un ulteriore frenata (5,6% atteso dagli economisti), mentre la componente core dovrebbe essere in lieve accelerazione. Mercoledì e giovedì in agenda lo stesso dato per l'Italia e la Germania.

Proprio Berlino, malgrado resti tra «falchi» del rigore in seno europeo, è già caduta in recessione tecnica nella primo trimestre dell'anno. Un segnale preoccupante a cui si è aggiunta venerdì la gelata del settore manifatturiero del Vecchio continente. Ecco perchè sarà importante vedere come andrà la Cina (venerdì è atteso l'indice pmi del Dragone) e la fiducia dei consumatori americani (martedì), oltre all'andamento delle scorte di petrolio (mercoledì).