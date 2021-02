Bankitalia, parte la corsa alla direzione

Non si sa ancora il nome e al momento nemmeno i tempi entro i quali sarà deciso chi sostituirà Daniele Franco, ma fuori da via Nazionale cominciano a circolare delle ipotesi. Il neoministro dell'Economia ha lasciato la carica di direttore generale di Banca d'Italia che ricopriva da un anno per trasferirsi poco distante, al dicastero di via XX settembre. Il direttore generale è il numero due della Banca d'Italia e sostituisce il governatore in caso di «assenza o impedimento». Incarico delicato, di fatto un vice del governatore Ignazio Visco, che include anche la presidenza dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass). La procedura per nominare il sostituto è relativamente semplice. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia (l'organo al quale spetta l'amministrazione generale e la vigilanza sulla gestione) nomina il direttore generale su proposta del governatore. Decisione di Visco, quindi, anche se poi la nomina deve essere approvata con un decreto del presidente della Repubblica, promossa dalla presidenza del consiglio e dal ministero dell'Economia. Già da venerdì circolano dei nomi, che corrispondono poi ai vertici del direttorio di via Nazionale. Quindi Luigi Federico Signorini e Alessandra Perrazzelli. Indiscrezione che ha suscitato interesse anche perché sarebbe la prima donna a ricoprire l'incarico nella storia di Bankitalia. Signorini è in Banca d'Italia dal 1982 (all'inizio si occupava del centro studi) e può vantare una vasta conoscenza di Bankitalia e della finanza pubblica. È membro del direttorio e vicedirettore generale dal 2013, ed è stato confermato nel 2019. È stato collaboratore di Lamberto Dini a Palazzo Chigi. Anche Perrazzelli è membro del direttorio, ma è entrata in Banca d'Italia nel maggio del 2019 e proviene dalle banche private. Avvocato, è stata responsabile per l'Italia di Barclays, poi vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione di A2A.