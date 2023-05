Il bel film di un'impresa privata

Ho già avuto modo di occuparmi in questa rubrica del cinema Orchidea, storica sala d'essai nel cuore di Milano che proponeva alla città un cartellone di un certo interesse culturale e di cui, anche io, con solo quattro passi, più volte ne ho usufruito. Ebbene, dopo quattordici anni di chiusura e di varie traversie non senza responsabilità della politica e della burocrazia meneghina, apprendo che vi sono probabilità che torni a svolgere il suo meritorio ruolo di classico cinema di prossimità, vale a dire di servizio, prima di tutto, al quartiere nel quale è ubicato. La meritoria operazione la si deve a una famosissima realtà dell'imprenditoria privata: Campari. La storica azienda celebre in tutto il mondo per il suo aperitivo, ha comunicato la decisione di aver voluto contribuire, con un sostegno economico concreto, a ridar vita a un punto di riferimento culturale e sociale per Milano.

Per quel cinema, di proprietà del Comune dal 1991, dunque la possibilità di rimettere in funzione il grande schermo. Grazie al fondamentale intervento di un soggetto privato. Davanti all'impasse dell'amministrazione pubblica una buona notizia per tutti non poteva che venire dalla sensibilità di una grande impresa privata molto legata alla storia di Milano.

Si tratta di un recupero culturale di indiscutibile valore. Si pensi che quel cinema nasce addirittura nel 1909 in un palazzo risalente al XV secolo allora proprietà di Lorenzo de' Medici per via di una donazione da parte di Gian Galeazzo Maria Sforza e Ludovico il Moro. In principio si chiamava cinema Verdi, poi Gorizia, nel 1946 diventerà Orchidea e quindi Nuovo Orchidea fino alla chiusura del 2009. Che, a detta del Comune, avrebbe dovuto essere solo per il tempo necessario alla ristrutturazione. Non è andata proprio così. Ormai si erano assopite tutte le speranze dopo uno stop di quattordici anni. Adesso, invece, il possibile risveglio grazie a una decisiva mossa di una azienda privata illuminata. Si annuncia proprio un bel film!