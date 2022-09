Benzina ai minimi da ottobre 2021: ecco che cosa sta succedendo

Ancora buone notizie per quanto concerne i prezzi relativi ai carburanti: il costo della benzina, infatti, continua ad abbassarsi, toccando i minimi dal mese di ottobre dello scorso anno.

Stando alle ultime rilevazioni del Ministero dello Sviluppo economico, il prezzo di un litro di benzina in modalità self service è in media di 1,696 euro al litro, ossia 4 centesimi in meno rispetto allo scorso venerdì (1,709 euro/litro). Si tratta del minimo raggiunto da ottobre 2021, ossia da circa un anno. Il diesel self, attualmente, è venduto a 1,809 euro al litro (contro 1,821 di venerdì).

Per quanto riguarda il servito, invece, stando a quanto riferito da Quotidiano energia, siamo intorno ai 1,844 euro al litro. Il diesel, invece, è a 1,954 euro al litro. Oscillano fra 0,794 a 0,819 euro/litro i prezzi del Gpl, mentre quelli del metano auto sono tra 2,929 e 3,312 euro/litro.

Malgrado il caro energia e materie prime, la riduzione delle accise applicata dal governo e confermata anche per il mese di novembre sembra aver mitigato la situazione.

Dell'andamento dei prezzi non possono che gioire associazioni come Coldiretti, che parla di vera e propria boccata d'ossigeno per imprese e famiglie. " In un Paese come l'Italia, dove l'85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada, il calo dei prezzi dei carburanti rappresenta una salutare boccata d'ossigeno per i bilanci di imprese e famiglie alle prese con i rincari nel carrello della spesa ", fa sapere l'associazione, come riportato da AdnKronos. " La discesa dei carburanti ha infatti un influsso benefico a valanga nel cominciare a frenare la corsa dei prezzi di alimentari e bevande sugli scaffali già cresciuti in media del +10,5% ad agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente sotto la spinta dei costi dell'energia, secondo Istat ".

Coldiretti ricorda che in questo periodo c'è stato un significativo aumento dei prezzi per ogni genere di prodotto. Si va dal +14% del pane fino al +12% per lo yogurt. Aumentato il latte, la cane di pollo (+16%) così come le uova (+15%). Prezzi in salita anche per quanto riguarda la frutta (+8%) e la verdura (+12%).