Lo spettro della crisi: i dati sorprendenti alla pompa di benzina

Si registra un terzo calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, col Brent (petrolio di riferimento europeo) nuovamente in discesa a causa delle prospettive di rallentamento della crescita mondiale. Da ciò deriva un'ulteriore discesa del prezzo della benzina che anche oggi, secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia, è in lieve calo. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self arriva infatti a 1,773 euro al litro.

Secondo quanto riferiro da Staffetta Quotidiana, proprio questa mattina (2 settembre) Eni ha ridotto di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Ribasso anche per Ip e Q8, per i quali si parla di un cent-litro.

Le rilevazioni del ministero

Ecco i dati ricavati dal ministero dello Sviluppo economico alle 8 di ieri mattina su 15mila impianti. La benzina self service si attesta a 1,771 euro/litro, ossia meno 2 millesimi, per le compagnie è a 1,776, e alle pompe bianche 1,762. Il diesel, invece, è a 1,855 euro/litro, salendo di 2 punti, per le compagnie è a 1,855, e alle pompe bianche 1,855.

Per quanto riguarda la benzina al servito, il prezzo è intorno ai 1,916 euro/litro, ossia meno 2 millesimi, per le compagnie è a 1,961, e alle pompe bianche 1,828. Il diesel, al contrario, è a 1,996 euro/litro, con più 3, per le compagnie è a 2,035, mentre alle pompe bianche 1,917.

Gpl servito a 0,801 euro/litro, mentre il metano servito a 2,781 euro/kg e il Gnl 2,785 euro/kg. In autostrada la benzina self service è a 1,859 euro/litro e 2,114 euro/litro al servito, il gasolio self service 1,938 euro/litro e 2,194 euro/litro al servito, il Gpl è a 0,900 euro/litro, il metano 2,565 euro/kg, e il Gnl 2,724 euro/kg.

I dati di stamani

Anche stamani resta confermato il calo, come riportato da Quotidiano Energia. La benzina in modalità self ha un costo medio di 1,773 euro al litro, rispetto ai 1,775 precedenti. Il prezzo, considerati i vari marchi, oscilla 1,755 e 1,784 euro al litro (no logo 1,766). Il diesel self costa in media 1,858 euro al litro rispetto al precedente valore di 1,856. Fra le varie le compagnie il costo oscilla fra 1,845 e 1,861 euro al litro (no logo 1,861).

Al servito la benzina arriva a un prezzo medio di 1,923 euro al litro, mentre il diesel è a 2,002 euro al litro. Il Gpl oscilla tra 0,802 a 0,826 euro al litro, e il metano fra 2,556 e 3,001 euro.