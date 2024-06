BF ridisegna l'estero e punta sull'education

Ascolta ora 00:00 00:00

Doppia novità nel giro di 24 ore in casa BF, la ex Bonifiche Ferraresi. Il maggiore gruppo agro-industriale italiano ha stretto una partnership con Digit'Ed, leader italiano nel settore dell'education, che rileverà l'intero capitale di FieldEd, società controllata da BF, per complessivi 16 milioni di euro. L'accordo prevede che FieldEd fornirà in esclusiva dei servizi di formazione professionale verso l'intero gruppo BF e il suo network. «Con l'avvio della partnership strategica con Digit'Ed entra a pieno regime l'attività di qualificazione professionale del capitale umano del Gruppo BF», ha sottolineato l'amministratore delegato di BF, Federico Vecchioni (in foto).

Ventiquattr'ore prima BF aveva annunciato un'accelerazione alla sua strategia di internazionalizzazione, in linea con quanto tracciato dal piano industriale al 2027. BF ha infatti aperto all'ingresso di nuovi investitori nel capitale della controllata BF International, fino a un massimo del 49 percento. In prima linea nel sostegno delle ambizioni fuori dai confini di BF c'è Sergio Dompé, fresco dei dividendi record incassati dalla sua cassaforte Dompé Holding a seguito del balzo degli utili di Dompé Farmaceutici. L'imprenditore del pharma, che è azionista di riferimento di BF con il 24,98% del capitale, ha acquistato azioni ordinarie BF International per un controvalore di quasi 20 milioni. Spicca poi l'ingresso di Simest, società del gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane all'estero, e del Fondo Unico di Venture Capital gestito da Simest, tramite un aumento di capitale di 4,25 milioni. L'accordo prevede anche un finanziamento di 10,75 milioni da parte dei soci a BF International.

Sostegno anche da parte di Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, già azionista di BF con il 4% del capitale, con quasi 2,5 milioni di euro. Infine, entrerà nel capitale di BF International anche Quinto Giro Investimenti con un investimenti di quasi 2 milioni tra aumento di capitale riservato e acquisto azioni da BF.