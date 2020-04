Bini Smaghi: "Eurobond un rischio che riduce sovranità. Sì al Mes"

No agli eurobond, sì al Mes. Lorenzo Bini Smaghi interviene nel dibattito sugli aiuti dell’Unione Europea ai Paesi membri, impegnati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria e la crisi economica provocata dalla pandemia di coronavirus.

L’ex membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, intervistato da La Stampa, non si tira indietro e dal dare pareri tranchant sulle due misure che stanno dominando la discussione. L’economista, infatti, boccia in toto gli eurobond, sostenendo che una loro eventuale adozione di fatto provocherebbe una cessione di sovranità: "Il concetto è che Babbo Natale non esiste. E sorprende che i nostri politici non ne siano al corrente o se ne siano resi conto da poco. I fondi emessi a livello europeo, con garanzie europee, finanziano iniziative europee, cioè decise in comune a livello europeo. Non servono per finanziare il bilancio pubblico italiano" . E aggiunge: "Gli eurobond servono ad esempio per un piano di investimenti comuni per sostenere la ripresa dell'economia europea dopo la crisi" .

Peraltro, proprio in materia di eurobond, si è espressa anche la School of European political economy della Luiss, con una lettera firmata da diversi accademici, come lo stesso Bini Smaghi, nella quale si legge: "Rispetto a questa proposta non è affatto chiaro se il governo italiano sia consapevole che ciò configura uno spostamento delle decisioni di politica fiscale a livello europeo; e che i fondi ricavati dall'emissione di eurobond non possono essere usati per finanziare il bilancio pubblico italiano" .

Dal fronte degli eurobond a quello del controverso Fondo Salva Stati, che sta facendo litigare la maggioranza e l’opposizione e le stesse forze che compongono l’esecutivo Conte, con il Pd favorevole e il M5s contrario.