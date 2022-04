Bit Milano, il viaggio del futuro è tech e sostenibile

BIT Milano, ovvero l’innovazione e la sostenibilità nel mondo travel che coinvolge e coinvolgerà operatori e viaggiatori è uno dei momenti più importanti e stimolanti della Borsa internazionale del Turismo che si tiene a fieramilanocity da domenica 10 (aperta anche al pubblico) a martedì 12 aprile prossimi e sarà inaugurata dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. La Bit infatti non è solamente un hub di business e di incontro fra domanda e offerta italiana e internazionale, ma è anche il “luogo” delle tendenze e delle competenze necessarie a cavalcare i cambiamenti.



Così Bringing innovation into Travel è il programma che propone 90 fra eventi e appuntamenti unico in Italia per il settore, progettato dalla divisione Business International di Fiera Milano, che spingerà sull’acceleratore dell’innovazione sostenibile. Eventi ospitati al padiglione 4 - nelle sale Coral, nella Mice Arena e alla Travel Agent Academy di Fto-Federazione turismo organizzato - tutti i giorni dalle 9.30 sino a fine giornata (Il programma completo, inclusi i sommari dei temi trattati e i profili dei relatori, è disponibile online su https://bit.fieramilano.it/eventi.html).



Programma di approfondimenti e aggiornamento professionale che in particolare toccano anche temi del travel di domani come ad esempio i viaggi spaziali e il metaverso, il ruolo delle piattaforme di intrattenimento, quello dei grandi motori di ricerca, portali e aggregatori, fino alla centralità del viaggiatore, la customer experience e i big data, il marketing predittivo.

Di sicuro richiamo è anche la presentazione dell’Osservatorio Google sul Turismo Digitale perché oltre il 70% delle persone cerca informazioni e prenota online, così gli esperti del motore di ricerca illustreranno come focalizzare il traffico sui propri siti, utilizzando in modo strategico le informazioni e gli strumenti di Google.

L’innovazione tecnologica rappresenta idealmente anche l’incontro fra “turismo veloce” e “turismo lento” di cui si parlerà all’incontro: fast è lo scatto richiesto per adeguare infrastrutture e competenze, slow è la virtù da valorizzare per accrescere l’attrattività.La tecnologia aiuterà a sostenere il rilancio del turismo e il focusaiuterà a inquadrare il tema dell’con un approccio sistemico-strategico a livello territoriale e di interventi congiunti pubblico-privati, attraverso testimonianze pratiche, con un contributo della Università Iulm.Tecnologia che si coniuga alla sostenibilità e interessa aspetti specifici dell’offerta del Food travel legato al turismo slow e responsabile, come illustrerà l’evento. C’è una una forte domanda di questo tipo di esperienze e destinazioni e player sono chiamati a ripensare se stessi e la propria offerta, mettendo al centro la sostenibilità. Partecipa l’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.Sostenibilità che si incrocia di nuovo con l’innovazione, come spiegherà l’incontroIl viaggio si è evoluto da mero spostamento fisico a uno stato d’animo legato alla voglia di fare esperienza e le tecnologie digitali sono fondamentali per agevolare questo cambiamento.Si discute anche di recovery plan sempre in connessione alla sostenibilità e alla tecnologia, occasione irripetibile per l’Italia e il tema sarà approfondito nell’incontrocon focus su turismo di prossimità, erogazione dei fondi e sinergie tra attori pubblici e privati.L’appuntamento con BIT 2022 è a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile 2022. Tutte le informazioni: www.bit.fieramilano.it IG @bitmilano