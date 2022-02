Azzerati per tutti gli oneri di sistema: cosa cambia in bolletta

Per iniziare a contrastare il caro bollette di luce e gas, sparirà la voce sugli oneri di sistema che non si dovranno più pagare: è quanto deciso dall'Arera il 31 gennaio scorso. Il provvedimento non sarà valido soltanto per le famiglie ma anche per le medie e grandi aziende mentre, per quelle più piccole, il nuovo sistema è già in vigore da ottobre.

Cosa cambia

Già dal 1° ottobre 2021, in realtà, 26 milioni di utenze domestiche e sei milioni di piccole e medie imprese non hanno più questa tassa sulle proprie bollette. L'ex tassa incideva per il 10,7% sulla spesa complessiva che tiene conto, per oltre il 59%, della spesa sulla materia prima, a seguire i costi per il trasporto del contatore e il 12,6% per le imposte. In ogni caso, non è certamente questa misura che potrà abbassare il prezzo esorbitante di luce e gas nel 2023 delle famiglie italiane. Infatti, i nuclei più in difficoltà, riceveranno bonus gas, elettricità e energia. Cominciamo proprio da quest'ultimo.

Bonus: energia, gas, elettricità

Oltre tre milioni di persone percepiranno il bonus energia, previsto per le famiglie con un Isee al di sotto di 8.265 euro annui, per i nuclei famigiari con almeno 4 figli e Isee i 20mila euro, per chi percepisce il reddito (o la pensione) di cittadinanza e coloro i quali si trovano in gravi condizioni di salute. Come ricorda il Corriere, il governo ha versato ulteriori 450 milioni di euro per far fronte all'impennata dei rincari. Una delle più temute stangate, quella sul gas, verrà mitigata per le famiglie con 4 o più componenti a seconda della zona climatica in cui si abita con un aiuto compreso fra 30 euro e 245 euro all’anno. Nel quarto trimestre, poi, scatterà il bonus integrativo che andrà sommato al bonus annuale e diviso per quattro.

Il bonus elettrico, invece, vedrà un importo annuo compreso tra 128 euro per le famiglie con due membri, 151 euro per nuclei con tre o quattro componenti e 177 euro per i nuclei familiari da cinque persone in su. Anche in questo caso, nel quarto trimestre scatterà il " bonus integrativo, pari rispettivamente a 46 euro, 55,2 euro e 64,4 euro. Quindi, per conoscere l’ammontare del bonus sociale complessivo (ordinario e integrativo) in questo trimestre bisogna dividere per quattro importo ordinario annuale e sommare l’assegno integrativo ". Non è finita qui, perché il governo ha dato un taglio all'Iva del 5% per gli usi civili e industriali.

Cosa succede alle imprese

Discorso diverso per le imprese, che consumeranno (e pagheranno) in base a dimensioni e consumi. Come detto, via agli oneri di sistema " per limitare — riporta una nota dell’Autorità di regolazione per i servizi pubblici di luce, gas, acqua e rifiuti — l ’impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso" . Ne usufruiranno tutte le utenze oltre 16,5 kilowattora in media, alta e altissima tensione oltre a quelle che utilizzeranno l'illuminazione pubblica o che ricaricheranno i veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Il risparmio netto è compreso tra il 10 e il 20% della bolletta in base a consumi e dimensione dell’azienda. Per far fronte all'emergenza, il Corriere che il Dl sostegni del gennaio 2022 ha stanziato 1,7 miliardi oltre i 3,8 miliardi stanziati con la legge di Bilancio.

Cosa succede con il rinnovabile