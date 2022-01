Attenti a queste date: cosa ci aspetta col bollo auto nel 2022

Il bollo auto, ossia l'imposta sul possesso di una vettura, è una tassa che deve essere versata su base annuale, e che viene regolata dalle singole regioni. Solo in caso di inadempienza, infatti, interviene l'Agenzia delle Entrate.

Peculiarità del bollo atuto è la scadenza personalizzata. Il termine ultimo di ciascuno viene calcolato sulla base del primo pagamento dell'imposta. Pertanto, la tassa deve essere versata annualmente, ma non dal primo gennaio al 31 dicembre. Ecco quindi le date da tenere a mente per l'anno 2022.

Ecco le scadenze relative a questo anno

I possessori di un veicolo non oggetto di esenzione dall'imposta devono pagare il bollo auto a partire dal primo al 31 gennaio 2022 se questo scade il 31 dicembre del mese precedente. Il pagamento deve invece essere versato dal primo al 28 febbraio 2022 se il termine ultimo è fissato al 31 gennaio del mese precedente. E così via. Si paga dal primo al 31 marzo 2022, se la scadenza è il 28 febbraio precedente; dal primo al 30 aprile 2022 se la scadenza è il 31 marzo; dal primo al 31 maggio 2022 se il bollo va in scadenza il 30 aprile del mese precedente; dal primo al 30 giugno 2022 se il termine è il 31 maggio; dal primo al 31 luglio 2022 se va in scadenza il 30 giugno; dal primo al 31 agosto 2022 se il termine è il 31 luglio; dal primo al 30 settembre 2022 se la scadenza è il 31 agosto; dal primo al 31 ottobre 2022 se va in scadenza il 30 settembre; dal primo al 30 novembre 2022 con scadenza al 31 ottobre; dal primo al 31 dicembre 2022 se va in scadenza il 30 novembre.

Come spiegato in precedenza, il bollo auto è una tassa regionale, pertanto sono le singole regioni italiane ad occuparsi dell'intera gestione, avvalendosi del servizio dell'Agenzia delle entrate.

Bollo auto: quanto si paga?

Per conoscere l'ammontare dell'importo del proprio bollo auto, è necessario prendere in esame la normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti presente sulla carta di circolazione. In questo modo è possibile valutare quale direttiva interessa la vettura e quindi moltiplicare il valore corrispondente per ogni kW di potenza del veicolo o CV (questo nel caso in cui nel libretto di circolazione dell'automobile sia ancora riportata la potenza massima con questa unità di misura).

L'imposta relativa all'anno 2022 può essere pagata presso i centri Aci (Automobile Club d’Italia) o direttamente sul portale online di Aci, ma anche alle Poste, alle ricevitorie Lottomatica, agli sportelli Atm o nelle tabaccherie convenzionate con banca ITB.