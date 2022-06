"Bonus da 200 euro a rischio". Chi rimane senza

Il bonus da 200 euro, misura inserita dal governo Draghi all'interno del "Decreto aiuti", sarebbe già a rischio per milioni di cittadini italiani a causa dell'inefficienza della pubblica amministrazione. Questo l'allarme lanciato stamani da Dario Montanaro, presidente dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro.

"Milioni di lavoratori dipendenti rischiano di non ottenere il bonus da 200 euro, la somma una tantum da erogare nella retribuzione di luglio tramite i datori di lavoro, decisa dal governo con decreto del 17 maggio" , denuncia infatti Montanaro. Ancora troppe le ombre intorno al sussidio, soprattutto considerando il fatto che oramai ci si avvicina a grandi passi al momento in cui la manovra dovrebbe partire. "Il Mef e il ministero del Lavoro" , precisa ancora il presidente dell'Ancl, "non forniscono le istruzioni operative, sembra quasi vogliano rimandare l'impatto finanziario sui conti dello Stato" . E tutto questo nonostante il tentativo da parte dell'Inps di "mettere una toppa" al problema tramite la pubblicazione di una circolare relativa agli aspetti applicativi della misura che in realtà "non chiarisce nulla" . "Non è accettabile una tale sequenza di eventi per una misura che coinvolge quasi tre milioni di lavoratori" , lamenta Dario Montanaro.

A breve distanza dall'entrata in vigore della manovra non esistono ancora "disposizioni precise, operative e utilizzabili per gestire l'erogazione del bonus. Il fatto ancora più grave è che, a quanto ci risulta, anche l'ente previdenziale è ancora in attesa di disposizioni da parte dei ministeri competenti" .