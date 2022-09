Bonus 200 euro: ecco tutto quello che c'è da sapere

Dalle ore 12 di lunedì 26 settembre sarà possibile richiedere il Bonus 200 euro, previsto dal Dl aiuti per i lavoratori autonomi e i precari. La misura è destinata a tutti i liberi professionisti che nel 2021 hanno registrato un reddito totale inferiore alle 35 mila euro. L'agevolazione sarà erogata "una tantum" per contrastare i costi del caro vita, dalle bollette alla benzina passando per gli alimentari.

Chi può richiedere il bonus

Per essere certi di far parte di chi ha diritto al bonus, si potrà vedere se si rientra nei parametri pubblicati sul sito dell'Inps: come anticipato, l’indennità riguarda diverse categorie di lavoratori, tra i cui figurano gli autonomi occasionali, gli stagionali, i co.co.co oltre agli impiegati nel mondo dello spettacolo, nel settore agricolo e i titolari di partita Iva che fanno vendite a domicilio. Lo hanno già ricevuto a luglio, invece, i dipendenti, chi è in pensione e le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. La domanda può essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Come ricorda il Corriere, il bonus è usufruibile anche dai lavoratori domestici che hanno un'assicurazione con la "Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps": dovranno far parte delle categorie previste dal Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) per i collaboratori domestici e coloro che assistono persone che non sono autosufficienti. Non basta, perché il rapporto dovrà essere iniziato almeno prima del 18 maggio 2022 e, anche in questo caso, non possono aver accumulato più di 35mila euro nel 2021.

Come si può richiedere

Per poter presentare la domanda bisognerà esclusivamente andare sul sito Inps, autenticarsi con il codice Pin e lo Spid e bisognerà allegare la copia del proprio documento d’identità e del codice fiscale. Sul proprio sito, la Cassa Forense ha ricordato ai propri iscritti che non saranno prese in considerazione domande che arriveranno in modo cartaceo (es. fax) o che non rispondono ai requisiti previsti dal regolamento.

Chi non ha diritto all'agevolazione

Scendendo nel dettaglio, i destinatari del Bonus 200 euro dovranno aver, mensilmente, non guadagnato oltre 2.692 euro per le tredici mensilità del 2021. Saranno esclusi dall'agevolazione tutti coloro i quali avranno ricevuto mensilità aggiuntive e che, accumulate sui 13 stipendi, avranno superato la soglia massima di 2.692 euro. Qualora ci fosse stato un aumento di stipendio e viene superata tale soglia, il lavoratore dovrà "conguagliare" il bonus nella dichiarazione dei redditi e restituire la somma di denaro.