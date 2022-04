Dovete comprare un'auto? Perché scatta "l'ora x"

Tutto pronto per il via libera agli incentivi auto relativi al triennio 2022-2024. Fra qualche giorno verrà reso pubblico il Dpcm, nel quale sarà specificato anche l’importo assegnato. Solo per l’anno in corso la cifra è pari a 650 milioni di euro, come è stato anticipato dopo una riunione dei vari ministeri interessati, alla presenza del sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri, Roberto Garofoli.

A chi vanno gli incentivi

I bonus, come riporta il Corriere della Sera, saranno ad appannaggio delle auto elettriche, ibride ed Euro6. Gli aiuti, però, saranno elargiti in maniera piena solamente nel caso di rottamazione, altrimenti verranno ridotti. Tra i beneficiari ci sono anche le moto elettriche e il car sharing, mentre da questo provvedimento sono escluse le flotte aziendali. L’incentivo avrà una suddivisione in base al tipo di emissioni di anidride carbonica. I veicoli che emettono tra gli zero e i venti grammi di anidride carbonica riceveranno, previa rottamazione, 6mila euro di bonus (scende a 4mila euro senza il rottamaggio) e il limite massimo del costo dell’auto dovrà essere di 35mila euro Iva esclusa.

Quali sono le condizioni per ricevere i bonus

Secondo la normativa vigente, la proprietà del veicolo comprato deve essere mantenuta per almeno dodici mesi, mentre la vettura rottamata deve essere intestata da almeno dodici mesi alla persona che acquista la nuova auto o a un familiare convivente. Quindi, nell’ultima bozza prodotta dal governo sarebbe saltata la misura che prevedeva l’aumento dei limiti a 45mila euro, provvedimento su cui si era discusso nelle settimane scorse. Alla fine si è giunti a un compromesso per evitare ulteriori fibrillazioni.