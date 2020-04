Bonus imprese da 25mila euro: ecco a chi spetta e come averlo

Dopo il bonus per le partite Iva e quello per i servizi da seicento euro, la cassa integrazione, il congedo parentale straordinario e anche i 100 euro di bonus destinati ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, ecco ora in arrivo il fondo previsto dal cosiddetto decreto Imprese – pubblicato in Gazzetta Ufficiale – in favore di aziende, artigiani e professionisti, che potrebbero ricevere finanziamenti fino a un massimo di 25mila euro.

Chi può fare domanda per ricevere l'aiuto economico? Presto detto: il bonus imprese è stato pensato per tutte quelle aziende – fino a 499 dipendenti – e professionisti che sono in difficoltà per colpa dell'emergenza sanitaria (ed economica, appunto), provocata dalla pandemia di coronavirus.

Come ottenere il bonus? L'iter da seguire è molto semplice: bisogna navigare su Internet e accedere al sito Fondigaranzia.it, dove è possibile scaricare il modulo. Quindi, basta compilarlo e inviarlo tramite posta elettronica (va bene anche un indirizzo email che non sia certificato) al proprio istituto di credito di riferimento, oppure – come sottolineato dal Corriere della Sera – anche dal consorzio di garanzia fidi.

Insomma, si tratta di una misura che si pone l'obiettivo di concedere un accesso privilegiato e più veloce al credito per tutte quelle realtà aziendali e professionali azzoppate dalla crisi. Le procedure dovrebbero essere semplificate e garantite dallo Stato, nell'ottica – almeno per questa volta – di non entrare nell'intricato-intricatissimo labirinto della

Purtroppo, però, anche in questo caso, si registrano problematiche: visto che il sito Fondigaranzia.it in mattinata odierna – giorno di lancio dell'iniziativa – ha fatto registrare più di qualche problema, andando in tilt.

Sempre secondo quanto registrato dal Corsera, il ministero dello Sviluppo economico ha comunicato che l'ente gestore del Fondo (il mediocredito centrale) e l'Associazione bancaria italiana stanno lavorando in concertazione per predisporre al meglio i sistemi informatici e integrare tutti i documenti necessari.