Bonus trasporti, oggi è il click day. Come richiederlo

Da oggi è possibile richiedere il bonus trasporti, un’agevolazione pensata sia per promuovere l’uso dei mezzi pubblici, sia per sostenere i cittadini che ne fanno uso regolarmente. Un aiuto per lenire gli effetti dell’erosione del potere di acquisto dovuta all’inflazione.

Una misura il cui importo massimo è di 60 euro utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali per i trasporti pubblici locali, regionali, interregionali e per il trasporto ferroviario nazionale anche se, in quest’ultimo caso, sono previste alcune limitazioni.

Come richiedere il Bonus trasporti

Per inoltrare la domanda occorre collegarsi alla pagina web resa disponibile dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e accedere mediante Spid o Cie (non sono previste altre modalità di accesso), indicando anche il codice fiscale del beneficiario, possibilità questa che, per esempio, permette a un genitore di richiedere il bonus per un figlio minorenne. I maggiorenni dovranno procedere per conto proprio alla richiesta.

Nel presentare la richiesta va indicato anche il nome del gestore dei trasporti presso il quale verrà acquistato l’abbonamento e si tratta di informazioni che assumono valore vincolante, giacché il bonus non può essere trasferito a terzi.

Il bonus, emesso rispettando l’ordine con cui le richieste sono state depositate, deve essere usato entro un mese dalla data di emissione e dà diritto all’acquisto di un solo abbonamento al mese. Il contributo può coprire fino al 100% del costo dell’abbonamento sempre nel limite dei 60 euro e – salvo disposizioni contrarie – è utilizzabile alle biglietterie in fase di acquisto, quando il gestore dovrà limitarsi a convalidare il bonus dopo averne controllato la conformità.

Le domande possono essere inoltrate entro il 31 dicembre. C’è da considerare che non tutte potrebbero essere accolte con favore giacché il fondo a disposizione, dotato di 180 milioni di euro, è sufficiente per almeno 3 milioni di abbonamenti.

Chi ne ha diritto

Possono usufruire del bonus coloro i quali, nel 2021, hanno conseguito un reddito complessivo massimo di 35mila euro. Non è richiesto l’Isee ma fa stato l’autocertificazione del reddito che il richiedente formula cliccando su un’apposita casella del formulario online che deve riempire per accedere all’agevolazione.

Chi non riuscisse a ottenere il Bonus trasporti può godere della detrazione del 19% su una spesa massima di 250 euro normalmente prevista in fase di dichiarazione dei redditi. Chi ottiene il bonus può comunque effettuare la medesima detrazione deducendo però dal totale l’importo dell’agevolazione percepita.

Le limitazioni

Il contributo, come detto, è spendibile soltanto per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali di portata locale, regionale, interregionale o nazionale. Sono tuttavia escluse la prima classe così come i servizi di standing superiore quali business, executive, club executive, salotti e premium.