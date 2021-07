Bonus tv 100 euro per tutti? Come ottenerlo e ultime novità

Ormai è ufficiale: entro la fine del 2022 in tutta Italia sarà completata la transizione al nuovo digitale terrestre basato sulle frequenze del DVB-T2 e questo comporterà che molti televisori smetteranno presto di funzionare e sarà necessario acquistarne di nuovi oppure collegarli a un decoder che permetta di ricevere le nuove frequenze. Per far fronte alla spesa il Governo ha stanziato un piccolo aiuto economico per le famiglie: il bonus rottamazione TV.

Con le novità introdotte con il Dl Sostegni bis, come spiega Money.it, il bonus TV 100 euro è stato rifinanziato e adesso arriva a un massimo di 100 euro per la rottamazione e l’acquisto di un nuovo televisore. In pratica si tratta di uno sconto del 20% sul prezzo finale di acquisto del nuovo apparecchio, per un massimo di 100 euro.

Il bonus si rivolge a tutti i cittadini e tra i requisiti richiesti per l’ottenimento non vi sono limiti di ISEE, ma:

la cittadinanza italiana,

l’essere in regola con i pagamenti del canone Rai, a eccezione di coloro che beneficiano dell’esenzione del pagamento che comunque potranno accedere all’agevolazione;

la rottamazione di un televisore acquistato prima del 2018 e quindi non più compatibile con i nuovi standard richiesti.

Per ottenere il bonus rottamazione TV sarà necessario effettuare la rottamazione del vecchio televisore in sede di acquisto del nuovo dispositivo, semplicemente consegnandolo al rivenditore che poi si occuperà del suo smaltimento. Oppure è possibile consegnare il televisore direttamente in un’isola ecologica autorizzata e poi recarsi da un rivenditore con la documentazione ottenuta per richiedere lo sconto nell’acquisto del nuovo dispositivo.

In conclusione ricordiamo che è possibile cumulare il bonus rottamazione TV con il bonus acquisto TV, che ha un valore fino a 50 euro per l’acquisto di TV o decoder; questa volta però l’agevolazione è prevista per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Sarà possibile beneficiare delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

