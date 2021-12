Nuovo bonus tv: ecco a chi tocca nel 2022

Chi non ha ancora comprato la nuova tv non deve preoccuparsi, infatti i bonus sono stati prorogati anche nel 2022. Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, ha inserito nella manovra l’iniziativa che prevede il rifinanziamento con 68 milioni di euro dell'incentivo per le famiglie che devono ancora sostituire il vecchio televisore ormai non più compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre.

Secondo i calcoli del Messaggero che ha sentito gli operatori del settore, la misura raggiungerà in totale più di 5 milioni di famiglie. Le previsioni che arrivano dell'Aires, l'associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati, sembrano essere molto positive. L’associazione riunisce tutti i principali gruppi distributivi, da Euronics a Unieuro e anche Mediaworld. Fino a questo momento sono stati erogati circa 150 milioni che hanno interessato 2,5 milioni di famiglie. Contando che ce ne sono ancora a disposizione 170, tra giacenze e i nuovi 68 milioni, si andranno a superare i 5 milioni.

La novità per gli over70

C’è però una novità che interesserà i cittadini con una età superiore ai 70 anni: per loro arriverà a casa il decoder. Questo faciliterà non poco coloro che hanno un reddito annuo fino a 20mila euro. Giorgetti ha spiegato: “Sono particolarmente soddisfatto per questa norma che permetterà a milioni di italiani con più di 70 anni di affrontare questo passaggio alla tv digitale senza alcun disagio. Stiamo preparando, in questi giorni, una comunicazione diretta che invieremo a tutti gli interessati con le istruzioni per ricevere e, se serve, farsi aiutare a usare correttamente il decoder”. L’iniziativa coinvolgerà infatti i beneficiari sopra i 70 anni che riceveranno direttamente a casa loro la missiva del ministero.

“Anche la rivoluzione digitale deve essere accompagnata e non pesare su chi ha maggiori difficoltà, penso a quelle economiche ma anche tecnologiche. Le tv degli italiani non si spegneranno” ha aggiunto il ministro. Anche la sottosegretaria Anna Ascani ha fatto pressione affinché questa manovra venisse introdotta. Con la legge di Bilancio arriveranno quindi 68 milioni che si aggiungeranno ai fondi che non sono stati utilizzati nella precedente dotazione. E quindi per il prossimo anno ci saranno a disposizione più o meno 170 milioni di euro.

Il bonus fino a 100 euro