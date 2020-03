Borse europee, rimbalzo dai mercati asiatici: apertura positiva

Borse europee in rialzo in questo inizio di marzo, dopo aver attraversato la peggiore settimana dalla crisi finanziaria del 2008.

A causa dei tanti timori derivanti dalle possibili conseguenze sull'economia globale della diffusione su larga scala del coronavirus, i mercati erano infatti sprofondati a valori che non si vedevano da anni. Il rimbalzo delle Borse asiatiche sta letteralmente trainando i listini dopo l'annuncio della Boj che “si adopererà per fornire ampia liquidità e garantire stabilità sui mercati finanziari attraverso opportune operazioni di mercato e acquisti di attività”.

Scendendo nel dettaglio, a Londra l'indice Ftse 100 è avanzato del 2% arrivando a 6.580,61 punti. A Parigi il Cac 40 ha guadagnato l’1,99%, fino ad attestarsi intorno ai 5.416,02 punti; a Francoforte, invece, il Dax è intorno all’1,18% a 12.030,27 punti. Infine Milano: qui l’indice Ftse Mib ha segnato un progresso dell’1,57% a 22.328 punti.

Sul fronte asiatico Tokyo ha chiuso in aumento dello 0,95% mentre Shanghai è salita del 3,15% a 2.970,93 punti. Shenzhen ha incassato il 3,77% a 1.869,65 punti: decisiva la ripresa della produzione delle varie fabbriche dopo settimane di interruzioni dovute al coronavirus. Bene anche Hong Kong, che dal canto suo è avanzata dello 0,83%.

Quanto pesa il rischio di una pandemia

Ricordiamo che a fine febbraio, cioè solo pochi giorni fa, il rischio di una pandemia aveva letteralmente terrorizzato i mercati. Per il Financial Times le azioni avevano perso mediamente un decimo del loro valore in appena sette giorni; per il Wall Street Journal, in sei giorni, il solo S&P (indice che raggruppa le 500 maggiori società Usa) aveva bruciato 3.400 miliardi di dollari. Calcolatrice alla mano si tratta di due volte il Pil dell'Italia.

Il 28 febbraio le Borse europee erano andate a picco, arrivando a perdere, in un solo giorno, più di 320 miliardi di euro. Basti pensare, per rendersi conto dello scenario, che Londra era arretrata del 3,11%, Milano del 3,58% (-22,5 miliardi di euro di capitalizzazione), Francoforte del 3,93% e Parigi del 3,38%. Tokyo perdeva il 3,7%. Wall Street era in profondo rosso con i tre listini arrivati a perdere il 4% per poi recuperare parzialmente.

Il coronavirus, insomma, non è più un evento che interessa soltanto la Cina. L'indice Vix, una delle misure più attentamente osservate sulla volatilità dei listini, a fine febbraio era salito fino a 47, aumentando di quasi tre volte, a dimostrazione dell'incertezza e dello spavento che regna sui mercati. Il rendimento dei Treasury Usa a 10 anni è crollato di oltre un quarto di punto percentuale questa settimana, scendendo sotto per la prima volta sotto l'1,2%.